2020-01-15T18:24:45+03:00
Политика

Отставка правительства РФ: Какую должность займет Дмитрий Медведев

Путин сообщил о введении новой должности зампредседателя Совбеза. Ее он предложит Дмитрию Медведеву
Александр КОЦ@sashakots
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Дмитрий Медведев займет должность замсекретаря СовбезаДмитрий Медведев займет должность замсекретаря СовбезаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет безопасности Российской Федерации - это совещательный орган при президенте страны, который помогает разрабатывать различные решения в области защиты интересов общества и государства от внутренних и внешних угроз. Это и формирование госполитики в области безопасности, и прогнозирование и анализ угроз, и оценка военной опасности. Решения Совбеза вступают в силу после утверждения президентов.

Глава государства является председателем Совета безопасности. До недавнего времени вторым лицом в СБ РФ был Николай Патрушев, занимающий должность секретаря Совбеза. У него есть один первый заместитель и семь заместителей. В Совет входят постоянные члены, такие как руководители силовых ведомств, глава МИД, председатель Совфеда и отдельные чиновники. И просто члены Совбеза, среди которых, к примеру, - генпрокурор, министр юстиции, губернатор Петербурга и некоторые полномочные представители президента в федеральных округах.

Дмитрий Медведев как председатель правительства до среды был в составе постоянных членов Совета безопасности. В нем он и останется в новом амплуа - заместителя председателя СБ РФ. То есть в ранге заместителя Владимира Путина. Раньше этой должности в Совбезе не было.

- Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности, - пояснил Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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