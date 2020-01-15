Путин прочел Послание из двух частей и одной отставки

Два года назад, когда всем уже казалось, что очередное Послание президента постепенно завершается, Путин неожиданно перешел ко второй части - «дайте видео, пожалуйста», которая напрочь затмила все предыдущее. Эффектный прием был повторен в 2020 году, когда после большого набора мер по подъему демографии, борьбе с бедностью, образовании и медицине, Путин заговорил о принципиальном изменении структуры власти.

Сама идея, что президент может добровольно передать часть полномочий парламенту, Госсовету, губернаторам, муниципалитетам, новое дело для нашей политической практики. До сих пор вертикаль власти в стране только укреплялась.

Сразу после окончания Послания многие назвали его самым сильным из всех предыдущих, и действительно, словам президента аплодировали даже чаще, чем в былые годы. Но бросалось в глаза, как его воспринимал зал, в котором сидели 1300 крупнейших сановников страны. Чаще всего аплодисменты звучали в частях, где речь шла о трате (распределении) денег из госказны. И ни одно хлопка не раздалось, когда речь шла о мерах подъема экономики.

Видимо, есть своя закономерность в том, что за второй частью Послания последовала еще и «третья» - уже через несколько часов все правительство было отправлено в отставку. Реализовывать оглашенные инициативы предстоит новым людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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