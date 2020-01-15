Глеб Панфилов: «В мадридском аэропорту мы оформляли машину, когда у нас украли сумочку и рюкзак с документами и деньгами»

28 декабря в аэропорту Мадрида, куда Инна Михайловна прилетела вместе с мужем Глебом Панфиловым и их сыном Иваном, у нее украли сумочку. А у Ивану Панфилова - рюкзак. Вместе с вещами пропали деньги, загранпаспорта, кредитные карточки, айфон и еще некоторые личные вещи, которые Чуриковой были очень дороги. Например, очки для чтения. Общая сумма ущерба, на взгляд актрисы, составила около 250 тысяч рублей.

В какой именно момент произошла кража ни Инна Михайловна, ни члены ее семьи не заметила. В эксклюзивном интервью «КП» режиссер Глеб Панфилов рассказал некоторые подробности происшествия.

- В Мадридском аэропорту мы оформляли машину. Отвернулись на какой-то миг, отвлеклись от багажа, на котором лежали сумка и рюкзак. Этим моментом воспользовались мошенники, - рассказал, как было дело, Глеб Анатольевич. - У сына умыкнули рюкзачок, но документы были при нем. У Инночки увели сумку вместе с нашими паспортами и деньгами. К счастью, мои кредитные карточки были при мне. Те карточки, которые были в пропавших вещах, мы сразу заблокировали. Вообще я еще раз убедился в том, что документы, кредитки, кошелек лучше держать при себе, а не в рюкзаке и не в сумке.

Вместо того, чтобы ехать в гостиницу, мы пошли в полицейский участок. Зато сколько впечатлений! В полицию, кроме нас, пришла еще одна семья. У них тоже украли документы и деньги в аэропорту. Полицейские сказали, что такие кражи происходят волнами. Видимо, мы попали в такую волну.

В полиции нам выдали справку. С этой справкой мы находились в Испании. Пришлось обратиться в российское посольство. Там мы получили еще одну справку с нашими фотографиями, чтобы можно было вернуться в Россию. Никаких проблем на обратном пути у нас не было. Вернувшись в Москву мы сразу пошли в нашу полицию. Сейчас нам восстанавливают загранпаспорта. Но в старом паспорте у нас стояли действующие визы. Очень жаль, что они пропали.

Увы, это не первый случай в жизни прекрасной семейной пары, когда их обворовывают на отдыхе за границей.

Несколько лет назад Инна Чурикова и Глеб Панфилов уехали в отпуск на Кипр. На острове выбрали один из самых дорогих отелей. Тем не менее даже в респектабельной гостинице в их номер пробрались воры и унесли ни много ни мало сейф с ценными вещами и документами. Кстати, Инна Михайловна и Глеб Анатольевич этого даже не заметили, пока им не позвонили полицейские с сообщением, что нашлись их документы! Так они узнали, что у них украли сейф с паспортами, драгоценностями, кошельком с деньгами, мобильными телефонами, фотоаппаратом. Воры оставили себе все ценное, а сумку с документами выбросили около магазина. В ней был только загранпаспорт Глеба Панфилова (паспорт Чуриковой лежал в сумочке актрисы) и кошелек без наличных.

Подобные истории случались со многими российскими звездами. На пляже в Неаполе воры обокрали Людмилу Максакову.

Буквально обчистили актрису до ниточки. Все произошло в мгновение ока. Людмила Васильевна пошла водичку в море попробовать. Отошла от своего столика на пляже, где легкомысленно оставила вещи, обернулась... А ее вещи со столика тю-тю. Утащили все: и кошелек, и водительские права, и даже одежду.

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Новогодние каникулы Инны Чуриковой, улетевшей в Испанию в конце декабря, оказались омрачены неприятным инцидентом. 29 декабря около часу ночи, находясь в мадридском аэропорту, актриса обнаружила пропажу свой кожаной сумки вишневого цвета. Вещица не из дешевых - стоимостью 30 000 рублей, но главное, что в ней находились деньги и документы. (подробнее)