2020-01-15T18:59:03+03:00
Экономика

Экономист Делягин: «Силуанов останется, Мантуров, скорее всего, тоже, а вот Орешкин — идеальная фигура для косметических изменений»

Эксперт прокомментировал возможные изменения в экономическом блоке правительства после того, как премьер Медведев объявил об отставке кабинета министров
Владимир НИКОЛАЕВ
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Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`.Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ЧЕМ СУТЬ НОВОГО ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сразу же после оглашения президентского послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе и он сам уходят в отставку.

- В послании президент рассказал о необходимости серьезных изменений в государственном управлении, в частности о новом порядке формирования правительства, - так прокомментировал новость директор Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - Сейчас министров назначает президент. По новым правилам министра будет предлагать премьер, утверждать — Госдума, а если не справится, президент может его снять, исправляя ошибку премьера и Думы. Очень элегантная конструкция. Отставка правительства в такой ситуации — мероприятие хоть и беспрецедентное, но после слов президента о необходимости формировать правительство другим способом — техническое. Медведев дал понять, что не будет цепляться за власть.

ЗАЧЕМ НУЖНО БЫЛО ОБЪЯВЛЯТЬ ОБ ОТСТАВКЕ

- Это сделано для того, чтобы ослабить лоббистский потенциал министров, - считает Делягин. - Если бы не было отставки кабинета, а шло бы обычное законотворчество, то неизвестно еще когда был бы принят такой закон. Понятно, что каждый министр по своим лоббистским каналам, а они у них есть, мог предпринять усилия, чтобы затормозить его принятие. Такой саботаж глава государства мог наблюдать на примере исполнения своих майских указов 2012 года.

КТО УЙДЕТ, КТО ОСТАНЕТСЯ

- Правительство будет исполнять свои обязанности, пока не примут новый закон и на его основании не будет сформировано новое правительство. Не исключено, что во главе правительства окажется отъявленный либерал. Но я надеюсь, что премьером будет человек, который будет заниматься модернизацией экономикой, а не ее захоронением. Что касается персоналий экономического блока, то министр финансов Антон Силуанов останется, это сто процентов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров тоже, скорее всего, останется, а вот министр экономического развития Максим Орешкин — идеальная фигура для проведения косметических изменений. Возможно, его пригласят преподавать в Высшей школе экономики, это будет прекрасный завкафедрой.

Кто на ваш взгляд должен войти в состав нового правительства России и за какое направление отвечать? Делитесь своим мнением в комментариях!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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