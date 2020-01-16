2020-01-16T01:19:27+03:00
Звезды

«Невероятная»: 61-летняя Марина Юдашкина сразила Инстаграм фигурой в бикини

Супруга дизайнера Валентина Юдашкина – бабушка двоих внуков [фото]
Ирина СУХАНОВА
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У Валентина и Марины Юдашкиных двое внуков. Фото: Инстаграм.У Валентина и Марины Юдашкиных двое внуков. Фото: Инстаграм.
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Валентин и Марина Юдашкины вместе 32 года, у супругов подрастают двое внуков. Жене знаменитого дизайнера 61 год, но в это верится с большим трудом: Марина прекрасно выглядит. И даже может позволить себе публиковать в Инстаграме снимки в бикини! На своей странице супруга короля высокой моды поделилась фотографией, сделанной на пляже. Марина стоит на фоне моря в белом бикини, демонстрируя тонкую талию, длинные ноги и подтянутую фигуру.

- Стоишь на берегу и чувствуешь запах моря! – подписала Юдашкина отпускной кадр.

Звездные друзья Марины не удержались от комплиментов. «Очень красивая!» - написала в комментариях Светлана Бондарчук. «Вот это фигура!» - восхитилась Ольга Орлова. «Сногсшибательная!» - похвалила фотографию Юдашкиной певица Жасмин. Не скупятся на комментарии и другие подписчики: «Невероятная», «Такая сексуальная, а ведь бабушка двоих внуков!», «Тоже хочу такую талию», - пишут они.

marinayudashkinamarinayudashkina
Стоишь на берегу и чувствуешь запах моря!
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Супруга Юдашкина выросла в простой семье и с 15 лет начала работать. Марина научилась шить и делать красивые прически, уже с 17 лет она стала участвовать в творческих конкурсах. Ее первой карьерной ступенькой была работа парикмахера-стилиста в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Там она и познакомилась с Валентином Юдашкиным, который работал в этой же организации художником по макияжу. Уже тогда Валентин начал шить и придумывать собственные модели одежды, создавая первые коллекции. Совместное увлечение супругов переросло в семейный бизнес, который со временем превратился в один из самых известных российских домов моды.

По словам кутюрье, ему никогда даже в голову не приходило променять жену на красоток-манекенщиц, которых он ежедневно видит на работе. На днях Марина Юдашкина нежно поздравила мужа с очередной годовщиной свадьбы:

- Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой - 32 года вместе. С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга, - написала она в Инстаграме. - У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Пётр (единственная дочь Юдашкиных и ее муж - внук актрисы Людмилы Максаковой - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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