Врач-эндокринолог о кетодиете: любителям мяса и жира могут грозить заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря и отказ почек

Международная группа экспертов составила свежий рейтинг самых полезных и наиболее опасных для здоровья диет. Лидером среди стилей питания, неблагоприятных для человека, оказалась кетодиета. Напомним, ее приверженцы выступают за резкое сокращение углеводов и увеличение количества жиров в пище. Из последних предлагается получать до 90% энергии, необходимой организму.

После публикации по этой теме на сайте kp.ru мы получили немало откликов - как от сторонников кетодиеты, так и от тех, кому она не подошла. Прокомментировать самые распространенные типы личных историй мы попросили эксперта по обмену веществ, врача-нейроэндокринолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.

«БОЛЬШЕ НЕ МУЧАЕТ ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ»

3 года подряд питаюсь одним мясом, причем, только жирным. Зверский аппетит пропал, я похудел. Сдаю анализы каждые полгода. От мяса витамины D, Б12 и витамин С пришли в норму. От кетодиеты одни плюсы.

Николай

- Если человек ест много мяса, жира, то ему действительно довольно долго не будет хотеться есть. Потому что такие продукты очень долго перевариваются, и за счет этого дают чувство насыщения. Но есть и обратная сторона. Если мясо и жир употребляются регулярно и в большом количестве, то создают повышенную нагрузку на органы пищеварения. Наиболее неблагоприятно такая нагрузка может сказаться на желчном пузыре, поджелудочной железе, печени. Выдержать долгую кетодиету без тяжелых последствий, заболеваний желудочно-кишечного тракта могут только люди с идеально здоровыми органами пищеварения.

И еще, когда я слышу, что человек 3 года «сидит» на одном мясе, тем более красном, жирном, мне как врачу хочется посмотреть его анализы. В первую очередь показатели, отражающие состояние почек, уровень мочевой кислоты. Дело в том, что различные исследования неоднократно показали: при кетопитании повышается мочевая кислота. Причем, даже при отсутствии большого количества белка. Поэтому жестким противопоказанием для кетодиеты является наследственная предрасположенность к подагре (болезнь, связанная с отложением солей мочевой кислоты в суставах и других органах. - Ред.). Кстати, напомню, что самое неприятное последствие подагры это даже не боли в суставах, а прогрессирующее поражение почек вплоть до их отказа.

«ПРОШЛА СЛАБОСТЬ И СОНЛИВОСТЬ»

Я на кето с ноября 2019 г. Сонливость, которая была на углеводах, прошла. Спать не хочется. Голова ясная. Коленные суставы перестали болеть.

Лидия

- Когда люди говорят про слабость, сонливость от углеводов, то должны понимать: эта слабость на самом деле не от углеводов, а от их вида. Скорее всего, такие люди ели много быстрых углеводов: сладостей, выпечки. При переходе на кетодиету быстрые углеводы исключили, и вполне естественно слабость ушла. Но это не особенность самой кето, а скорее соблюдение одного из классических правил ЗОЖ: минимум быстрых углеводов и побольше медленных - цельнозерновых круп, овощей.

Что касается болей в коленных суставах, то с большой вероятностью они могли пройти за счет похудения самого по себе. Опять же, повторю, это не особенности кетодиеты, а эффект, которого можно достичь куда более безопасным и полезным питанием. В частности, включая в свой рацион полезную клетчатку, медленные углеводы из овощей.

Эксперт по обмену веществ, врач-нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий ПотешкинФото: Личный архив

«ИЗБАВИЛАСЬ ОТ СУДОРОГ, УЛУЧШИЛАСЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ»

Придерживаюсь кетодиеты пару месяцев. Прошли судороги, боли в мышцах и суставах. Голова светлая, внимание, концентрация, память стали лучше.

Ольга

- Что происходит, когда человек питается одними жирами? Организм начинает их перерабатывать, усваивать. При распаде жиров образуются так называемые кетоновые тела. Ими должны питаться все ткани. И если мышцы наши «каши не просят», не сигнализируют, что им плохо, то мозг далеко не у всех людей будет адекватно реагировать на такую «революцию». Потому что для мозга нормальная привычная еда - это углеводы.

Лишение углеводов и насильный перевод на кетоновое «топливо» организм воспринимает как стресс. Долгое пребывание на кетодиете это фактически хронический стресс. У кого-то в условиях стресса действительно может усилиться концентрация, внимание. А у кого-то наоборот. Чаще хронический стресс все-таки ведет к неблагоприятным последствиям.

Если говорить о судорогах, то у здорового человека они, как правило, не возникают. Скорее всего, речь идет о неврологических патологиях. И это единственный случай, когда применение кетодиеты может быть оправданно с научной и медицинской точки зрения. А именно - при эпилепсии. Наблюдения показали, что ограничение углеводов угнетает очаги повышенной судорожной активности в мозге. То есть именно для пациентов с эпилепсией кетодиета может помочь снизить проявления этой болезни.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- На сегодня нет серьезных научных исследований, которые достоверно бы подтвердили, что длительное пребывание на кетодиете дает какие бы то ни было преимущества (по сравнению с менее экстремальными и более безопасными стилями питания. - Авт.), - подчеркивает Юрий Потешкин. - Единственный случай, когда может быть рекомендована - пациенты с эпилепсией. Для всех остальных мы, врачи-эндокринологи, всегда можем подобрать эффективный и безопасный режим питания, помогающий избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.