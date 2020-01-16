2020-01-16T07:38:24+03:00
Политика

«Современный, инновационный, одновременно дотошный»: Пять качеств Михаила Мишустина, сделавшие его новым премьером

Почему кандидатура главного налоговика страны больше всего подходит на роль главы правительства
Евгений БЕЛЯКОВОбозреватель отдела экономики
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мишустин возглавлял ФНС с 2010 года.Мишустин возглавлял ФНС с 2010 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новым премьер-министром России станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил президент. И вряд ли Госдума будет сопротивляться. Большинство фракций уже заявили, что поддержат решение главы государства.

- Считаю Мишустина нестандартным чиновником. Как человек из бизнеса, он изначально заряжен на результат. Сильный руководитель, сумевший выстроить лучшую в мире систему администрирования налогов. У него есть личный, человеческий и профессиональный потенциал, чтобы справиться с поставленными задачами и доказать свою эффективность, - считает Георгий Боос, бывший министр по налогам и сборам.

- Мишустин - технократ в лучшем понимании этого слова. Современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Добавлю еще и от себя.

1. Мишустин - эффективный. И это не умозрительное заключение. Это цифровой (запомните это слово) факт. В 2009 году налоговики собрали в федеральный бюджет 2,5 трлн рублей. В апреле 2010-го в ФНС назначили Мишустина. После этого сборы росли каждый год. Самая свежая статистика - за 11 месяцев 2019-го в казну перечислили 11,2 трлн рублей. По итогам года будет 12,5 трлн. Рост в пять раз! Как по мне, профицитная казна и финансовая стабильность в стране - это больше заслуга Мишустина, чем Силуанова.

2. Мишустин - цифровой. То есть современный и технически подкованный. Для него big data и искусственный интеллект - это не просто слова, написанные спичрайтерами. Не удивлюсь, если будущий премьер может «кодить» на каком-нибудь языке программирования. Вся цифровая трансформация налоговой сферы - его рук дело. Наши ИТ-решения по администрированию налогов еще в 2017 году признали одними из лучших в мире.

3. Мишустин - системный. А именно этого сейчас не хватает нашей экономической политике: понятной стратегии и понятных инструментов для ее выполнения. Нужна система, которая будет работать на автомате, а не ручное управление, когда приходится затыкать дыры по ходу движения.

4. Мишустин - жесткий, бескомпромиссный, требовательный, но справедливый. Он создал такую систему, в которой уходить от налогов стало почти невозможно: на порядок сократил число фирм-однодневок, снизил до нуля воровство при возврате НДС. При этом количество проверок тоже упало в разы. Зачем ездить ко всем подряд и «кошмарить» бизнес, если можно реагировать только на явные нарушения закона?! Глядишь, с коррумпированными чиновниками, разворовывающими бюджет, новый премьер тоже сможет разобраться.

5. Мишустин - энергичный. Это видно по походке, жестикуляции и манере речи. Он видит цель и двигается в заданном направлении. Вполне возможно, у него получится расшевелить финансово-экономический блок правительства, который, увы, не может похвастаться впечатляющими результатами.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новым премьером может стать Михаил Мишустин: кто он такой?

Президент предложил кандидатуру нового главы правительства (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин: «Мишустин - это один из выдающихся управленцев!»

В сентябре 2019 года Владимир Сунгоркин в эфире Радио «Комсомольская правда» пожелал Михаилу Мишустину возглавить правительство:

У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, но, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально. (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россиянам посоветовали не ждать Крещенских морозов
Китай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд
Людей после инсульта научат ходить с помощью электричества
Виновата Украина: профессор рассказала об истоках ненависти поляков к России
Госдеп отреагировал на отставку правительства России
С телефонными мошенникам предлагают бороться по отпечаткам
В Европарламенте обвинили Россию в попытке "переписать" историю
Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию
Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии
Синоптики рассказали, когда погода в России вернется в привычное русло
В Палестине рассказали, о чем будут говорить Аббас и Путин на встрече в Вифлееме
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*
В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
В аэропорту испанской Аликанты произошел пожар
В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Тина Канделаки в эфире Радио "КП": Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции
В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Путин и Эрдоган примут участие в Международной конференции по Ливии
В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался