2020-01-16T13:08:07+03:00
В мире

Депутат Бундестага: Я не считаю санкции эффективными

По его мнению, подобные наказания всегда бьют по народу
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Депутат Бундестага Вальдемар ГердтДепутат Бундестага Вальдемар ГердтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отвечая на вопрос «КП» о ситуации вокруг Ирана, депутат Бундестага Вальдемар Гердт высказался против введения каких-либо санкций (причём не только по «тегеранскому сюжету»):

— Я принципиально против санкций и не считаю этот инструмент дипломатическим, гуманным и эффективным, — сообщил «КП» немецкий политик, представляющий партию «Альтернатива для Германии». — Санкции всегда бьют по народу, а не по правительству и очень часто имеют обратный эффект. Люди сплачиваются вокруг правительства — против внешнего врага, объявившего санкции. Не будь их, возможно, сам народ выразил бы недовольство властью и потребовал политических перемен. Санкции, которые воспринимаются как агрессия извне, лишают народ подобной возможности.

Напомним, после того, как Иран признал уничтожение украинского «Боинга-737» на вылете из Тегерана 8 января, отдельные круги на Западе заговорили об усилении ограничительных мер против исламской республики. Что касается России, то всевозможные пакеты санкций от США и ЕС введены против неё с начала Украинского кризиса в 2014 году.

Партия «Альтернатива для Германии», к которой принадлежит депутат Бундестага Вальдемар Гердт, является единственной крупной политической силой в ФРГ, последовательно выступающей против бесконтрольной нелегальной миграции и за укрепление связей с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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