2020-01-16T14:12:07+03:00
Происшествия

Сотрудника "Роскосмоса" Юрия Гагарина обокрали в Москве

Неизвестные похитили свыше 20 тысяч рублей с банковской карты мужчины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Этот Юрий Гагарин тоже связан с космосом. Фото: Антон Новодережкин ТАССЭтот Юрий Гагарин тоже связан с космосом. Фото: Антон Новодережкин ТАСС
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В отделение московской полиции обратился сотрудник "Роскосмоса" Юрий Гагарин. Однофамилец советского космонавта рассказал правоохранителям о том, что в начале января неизвестные незаконно списали с его банковский карты 20 тысяч 615 рублей 77 копеек.

Хищение было осуществлено путем нескольких транзакций. Обе они были проведены 6 января, а средства вывели через банковский счет. Для 44-летнего Юрия Гагарина потеря стала значительной.

Мужчина уверяет, что никому не передавал карту и данные от нее, документы не терял, на странные звонки не отвечал. Каким способом мошенником удалось получить конфиденциальную информацию, пока неизвестно.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"КП" писала, что несколькими днями ранее стало известно о другой жертве мошенников. Мужа финалистки "Битвы экстрасенсов" Диларам Сапаровой обманули на 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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