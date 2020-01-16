Сотрудника "Роскосмоса" Юрия Гагарина обокрали в Москве

В отделение московской полиции обратился сотрудник "Роскосмоса" Юрий Гагарин. Однофамилец советского космонавта рассказал правоохранителям о том, что в начале января неизвестные незаконно списали с его банковский карты 20 тысяч 615 рублей 77 копеек.

Хищение было осуществлено путем нескольких транзакций. Обе они были проведены 6 января, а средства вывели через банковский счет. Для 44-летнего Юрия Гагарина потеря стала значительной.

Мужчина уверяет, что никому не передавал карту и данные от нее, документы не терял, на странные звонки не отвечал. Каким способом мошенником удалось получить конфиденциальную информацию, пока неизвестно.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"КП" писала, что несколькими днями ранее стало известно о другой жертве мошенников. Мужа финалистки "Битвы экстрасенсов" Диларам Сапаровой обманули на 400 тысяч рублей.