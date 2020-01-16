2020-01-16T15:21:00+03:00
Экономика

Где правительство возьмет 450 миллиардов на обещанную поддержку семей

Как заявил в Госдуме кандидат в премьеры Михаил Мишустин, «у нас имеются финансовые источники»
Елена ОДИНЦОВА
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Маткапитал на первенца, выплаты малообеспеченным семьям на детей до семи лет и прочие меры по поддержке демографии потребуют немалых затрат. По оценкам Минфина, это дополнительные 400-450 миллиардов рублей ежегодно. И это самые скромные оценки — эксперты говорят, что реально средств наверняка потребуется больше. И откуда деньги возьмутся? Тем более, что президент в послании так же пообещал не увеличивать в ближайшие годы налоговую нагрузку на бизнес.

- Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года, - заявил в четверг в Госдуме кандидат на пост премьера Михаил Мишустин.

И все-таки, откуда деньги?

Выступление Мишустина в Госдуме.

- По итогам 2019 года у нас профицит бюджета (превышение доходов над расходами - ред.) — порядка 1,7 трлн рублей, поэтому пока 450 миллиардов - средства подъемные. Скорее надо беспокоиться о том, будет ли столько же денег в бюджете в следующие годы и как тогда будут выполнять данные обещания, - пояснил «КП» экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - В любом случае обещанные «детские» деньги - мера вынужденная, совсем пожарная, поскольку с рождаемостью у нас аховая ситуация.

Где взять деньги? Самый очевидный вариант — изменить приоритеты и, например, урезать финансирование очередных мегапроектов. В нынешней ситуации дети явно важнее новых амбициозных строек. Ну и есть еще один вариант — обеспечить более ощутимый рост экономики, что и даст дополнительный рост доходов бюджета. Не исключено, что новое правительство будет просто вынуждено что-то для этого сделать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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