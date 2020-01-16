2020-01-16T17:08:21+03:00
Умные вещи

ВКонтакте разместила QR-коды в Музее космонавтики

С помощью них посетители смогут узнавать об экспонатах не только сухие факты, но и личные истории от участников космических экспедиций
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С помощью QR-кодов посетители смогут узнавать об экспонатах не только сухие факты, но и личные истории от участников космических экспедиций.С помощью QR-кодов посетители смогут узнавать об экспонатах не только сухие факты, но и личные истории от участников космических экспедиций.
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ВКонтакте совместно с Музеем космонавтики запустила интерактивный спецпроект «Космос в одно касание». С помощью QR-кодов посетители смогут узнавать об экспонатах не только сухие факты, но и личные истории от участников космических экспедиций.

Достаточно отсканировать QR-код камерой ВКонтакте — и откроется статья с видеороликом, в котором космонавт делится опытом, связанным с тем или иным артефактом. Гости музея услышат истории про космодром «Байконур», «летающую лабораторию» Ил-76, арбуз на станции «Мир», скафандры и гидрокостюмы. Они также узнают, как бутылка шампанского связана с АМС «Луна-3», сколько времени нужно провести в кресле ускорения Кориолиса, чтобы стать космонавтом, и другие увлекательные факты.

В проекте приняли участие 7 космонавтов: Александр Александров, Олег Артемьев, Александр Лавейкин, Антон Шкаплеров, Юрий Усачёв, Сергей Прокопьев и Александр Мисуркин.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга VK:

«Современному поколению очень важно совмещать офлайн и digital, чтобы информация всегда оставалась в телефоне, если к ней захочется вернуться. QR-коды на платформе VK решают эту задачу и открывают новые возможности для музейной среды. Музей космонавтики — один из самых прогрессивных в Москве, поэтому он первым решился разместить QR-коды почти на всей площади постоянной экспозиции. Теперь его посетители могут получить больше впечатлений от визита в музей и сохранить ВКонтакте самые интересные материалы».

Наталья Артюхина, директор московского Музея космонавтики:

«Проект с QR-кодами ВКонтакте — это замечательная возможность встретиться с космонавтами у нас в музее в любое время и лично от них узнать о самых интересных экспонатах. Экскурсия от настоящих Героев — это ведь и есть космос! И самое интересное, что это бесконечная история, которую мы будем постоянно дополнять. Мы уже пригласили к участию в проекте и других легендарных космонавтов нашей страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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