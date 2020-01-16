Мишустин вернулся из бизнеса в налоговую из-за смерти своего «крестного отца» в госслужбе Бориса Федорова

В ПОЛИТИКУ ПОПАЛ СЛУЧАЙНО

Карьера только что назначенного Михаила Мишустина тесно связана с судьбой бывшего министра финансов и вице-премьера страны Бориса Федорова. "КП" решила вспомнить, что это был за человек.

Пути Мишустина и Федорова пересеклись в мае 1998. Федоров к тому времени уже матерый политик, за плечами опыт работы в ЦК КПСС, а затем уже в российских органах власти. В 1990-м Иван Силаев пригласил его стать главой минфина в своем правительстве — это в 32 года-то!

Выпускник Московского финансового института, начинал работать в Госбанке. Рассказывают, что отличался ясностью мышления, составленные им документы были предельно понятны и лаконичны, избегал использования иностранных слов. Выступал за независимость тогда еще Госбанка от правительства.

Входил в команду младореформаторов, вместе с Явлинским участвовал в программе «500 дней», в 1994 возглавил партию «Россия, вперед!», но политика его не слишком захватывала.

А лучше всего у него получалась работа в крупном бизнесе. Налоговая служба, которую он возглавил в мае 1998-го — как раз одна из таких структур, где пересекаются финансовые и политически ниточки.

ТРЕХ МИНИСТРОВ ПЕРЕЖИЛ

Одним из тех, кого Федоров тут же взял на работу, оказавшись на новом посту, стал Михаил Мишустин. Федорову — 40, его протеже — 32, столько же, сколько было и ему самому, когда впервые пришел в правительство.

1998 год. Борис Федоров назначен новым руководителем Госналогслужбы. Фото ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755092" frameborder="0"></iframe> Мишустин пообещал определиться с кабинетом министров "в ближайшее время".

Но несмотря на достаточно молодой возраст, Мишустин уже был известен среди продвинутых технократов. Еще за 10 лет до прихода в налоговую службу, то есть в 22 года, он принимал участие в создании Международного компьютерного клуба. Широкой публике это название мало о чем говорит, но в 90-е это был рассадник цифровых технологий в стране. Благодаря МКК, в Россию пришли такие компании, как Motorola, Intel и другие. Мишустин там возглавлял тестовую лабораторию, отлаживал программное обеспечение и «железо».

В ранге зампредседателя налоговой службы Мишустин курировал вопросы информатизации и компьютеризации, внедрял электронный документооборот. Именно он создал в своем ведомстве Автоматизированную информационную систему, ЕГРЮЛ (Единый госреестр юридических лиц), закупил компьютеры для территориальных налоговых органов. Примечательно, что на этой технократической должности он пережил после Федорова еще трех налоговых министров - Георгия Бооса, Александра Починка и Геннадия Букаева.

КНИГА ПРО ЧЕРНОМЫРДИНА

А Федоров в августе 98-го получает новое предложение - стать вице-премьером правительства. Отличный карьерный взлет, но с Черномырдиным он понимания не нашел и уже в сентябре покинул кабинет министров.

- О том, как он относился к Виктору Степановичу и ко всему правительству свидетельствует красноречивый эпизод, - рассказал "КП" директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Федоров издал книгу «Итоги работы правительства Черномырдина», устроил ее презентацию. Толстая книга такая, страниц на 500. Но самое интересное, что страницы были абсолютно пустыми, ни одного печатного знака.

После ухода из правительства Федоров занялся крупным бизнесом. Входил в советы директоров Газпрома, РАО «ЕЭС России», Сбербанка, Ингосстраха. Продолжил работать в созданной им еще в 1996 Объединенной финансовой группе (ОФГ), которая и по сей день является одной из крупнейших в стране компаний в области инвестирования и доверительного управления.

2010 год. Генеральный партнер UFG Private Equity Fund Борис Федоров во время пресс-конференции. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Федоров и Мишустин все эти годы не теряли друг друга. В 2008, когда Мишустин ушел с госслужбы, Федоров взял его к себе в ОФГ. К тому времени это уже крупная международная компания, в латинском написании известная как UFG. Мишустин занимался венчурными инвестициями, инвестициями в недвижимость, развитием бизнеса в регионах. Однако после трагической смерти старшего друга (Федоров умер 20 ноября 2008 г. в Лондоне, где проходил лечение после инсульта), Мишустин вошел в кадровый резерв президента России и в 2010 вернулся на госслужбу — возглавил Федеральную налоговую службу.

Гость Михаил Мишустин. Познер. Выпуск от 22.11.2010.Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы Владимира Познера.

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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин еще в сентябре 2019 года предсказал, что из Михаила Мишустина получится отличный премьер. На радио "КП" в своей программе с говорящим названием "Что будет" он сказал:

- У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, но, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально. (подробности)