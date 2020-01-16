Семейные тайны «холопа» Милоша Биковича: за советами актер ездит к брату-монаху, а невесту прячет в Белграде

На этой неделе Милошу Биковичу исполнилось 32 года. Актер давно снимается в российских фильмах и сериалах. Но всенародная популярность к артисту пришла после выхода на экраны самой кассовой российской комедии «Холоп». Бикович много снимается у себя на родине в Сербии, а в России его самые звездные роли в фильмах «Солнечный удар», «Балканский рубеж», «Duxless2», «Лед», в сериалах «Отель Элион», «Гранд», «Крылья империи». Ждем выход на Первом канале многосерийного фильма про Муслима Магомаева, где Милош в главной роли. Артист теперь не афиширует личную жизнь. Однажды он решился признаться в служебном романе с актрисой Аглаей Тарасовой (пара вместе снимала квартиру в Москве), о чем вскоре пожалел из-за волны интереса к их совместной жизни. Гражданский брак Аглаи и Милоша давно распался, и теперь артист старается не афишировать личную жизнь. Но мы пообщались с окружением Биковича и узнали, как артист устроил свою жизнь.

Артистка, студентка, красавица

Собственной недвижимости в Москве у Милоша Биковича нет. Большую часть времени он проводит в Белграде, где играет в драматическом и национальном театре, а также много снимается. В Россию прилетает и живет по несколько месяцев, когда снимается в кино или сериале.

Сербский актер давно стал своим в нашей стране - у него есть друзья, он прекрасно общается с коллегами, а незамужние «охотницы за кошельками модельной внешности» открыли охоту на этого «красивого серба». Однако все напрасно: в сторону таких «охотниц» Милош даже не смотрит.

Милош с партнершей по «Холопу» Сашей Бортич

В интервью к выходу «Холопа» Бикович рассказывал, что у него нет невесты. Это как раз в стиле скрытного артиста: чтобы не было лишних вопросов. Между тем, тогда же коллегам он рассказывал о том, что его девушка - модель, которая живет в Белграде, где проходит обучение в университете по специальности «современные коммуникации».

Милаш Бикович с невестой Барбарой Таталович.

Скорее всего, речь шла о 23-летней модели, победительнице конкурса «Elite Model Look Serbia 2011» Барбаре Таталович. Встречаться они начали больше года назад. После чего Барбара снялась вместе с Милошом Биковичем в проекте «Магомаев»: у девушки небольшая роль - ее персонаж вручает Муслиму Магомаеву приз за победу в вокальном конкурсе.

Актер в сериале "Магомаев".

Кроме того, в конце 2019-го года в Сербии начались съемки фильма «Отель Белград», где Бикович снимается не только в главной роли, но еще выступает сопродюсером - и в этом проекте Барбара получила роль. В прокат картина выйдет в марте 2020.

Брат - монах

Помимо главных ролей Милош Бикович также занимается продюсированием. Он был сопродюсером фильма «Балканский рубеж», в конце 2019-го в Сербии он снялся и выступил сопродюсером сериала «Южный ветер» и фильма «Отель Белград». А это значит, что артист не только вкладывает деньги в проект, но и получает часть прибыли.

Работает Милош Бикович много, поэтому в начале года, как и многие звезды, позволил себе отдых. Его семья в Белграде - это мама и брат Михайло, который приезжает из монастыря на праздничные дни к родным. У братьев сильная духовная связь: старший брат Милоша Михайло - монах. Братья много беседуют. Милош говорит, что брат помогает ему расти духовно: «Он постарался дать мне глубину знаний... Брат обогатил мою жизнь. Он дал мне прочитать беседу святого Серафима Саровского, и там написано о цели христианской жизни....».

А ведь именно Михайло когда-то советовал Милошу написать письмо их любимому режиссеру Никите Михалкову. Милош не стал этого делать, так как и представить не мог, что великого режиссера может заинтересовать сербский актер, который плохо говорит по-русски. Однако вскоре после этого Милошу (он уже стал популярным в Сербии) позвонили от Никиты Михалкова, который увидел Биковича в сербской картине на фестивале Эмира Кустурицы, запомнил и потом позвал в «Солнечный удар». После этой работы Бикович получил другие звездные роли в России. А теперь Милош шутит, что после выхода «Магомаева» у него появится множество поклонниц старшего возраста.

Холоп - Официальный трейлер.

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