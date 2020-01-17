Игорь Николаев: Я не облысел, не растолстел и, главное, не умер!

«Паромщик», «Сто друзей», «Две звезды», «Мельница», «Королевство кривых зеркал», «Желтые тюльпаны», «Странник мой» - перечисление хитов, написанных Николаевым, займет изрядное количество времени. Свои песни он исполнял сам и украшал ими программы других артистов, таких как Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Алла Пугачева. Именно Пугачева, будучи близким другом Игоря, дала ему важнейшие советы, когда он решил начать петь сам: «Без Аллы Борисовны я бы не сориентировался в пространстве: как писать репертуар, который должен звучать со сцены, как вести себя со зрителем, с музыкантами, аккомпанирующими тебе...»

Две звезды восходящего солнца: с Аллой Пугачевой на гастролях в Японии в 1987 году (слева в кадре - переводчик, работавший с нашими артистами). Фото: instagram.com

Дельфин и его Русалка, вторая жена юбиляра Наташа Королева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Теперь он уже сам может давать советы начинающим исполнителям, но звание мэтра - не повод отказываться от регулярных выступлений. Большой юбилейный концерт Игорь Юрьевич готовит к ноябрю. А пока - гастроли по стране (залы везде полные), съемки в телепередачах. Ну а собственно 60-летие композитор отметит в кругу семьи и друзей.

«Рождение Вероники еще больше сблизило всех нас, - рассказывал нам Игорь Николаев о своей нынешней музе, 4-летней младшей дочери. - Мне нравится моя семья, она такая живая, все время что-то происходит. Все время изменяется дочка, она меня радует. Всеми своими песнями, творчеством я подготавливал базу, чтобы семья сейчас себя хорошо чувствовала...»

Родом из детства: маленький Игорь на прогулке с мамой. Фото: instagram.com

А насчет цифры 60 юбиляр шутит: «Налицо положительные моменты. Во-первых, я не облысел. Не сильно потолстел. И, главное, не умер...»

Пока без усов, но уже с серьезным отношением к делу: рядовой Николаев дает присягу. Фото: instagram.com

Шутить на тему возраста Игорь Юрьевич продолжит в эфире Первого канала в эту субботу, 18 января, в 19.35 в посвященной ему передаче «Сегодня вечером».

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