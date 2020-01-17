«Пугает вседозволенность»: Яна Рудковская объяснила, почему решила судиться с Ильей Авербухом из-за песни

Нешуточный скандал в фигурном мире стартовал в начале недели. Продюсер ледового шоу «Волшебник Страны Оз», в котором главную роль откатала фигуристка Евгения Медведева, Илья Авербух поведал «акулам пера», что в среднем фигуристы получают в его постановках от 150-200 тысяч рублей за один спектакль.

Заявление Авербуха удивило продюсера и жену двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую.

По мнению Яны, Авербух сэкономил на Медведевой. Продюсер предполагает, что Медведевой наверняка было тяжело работать по три шоу в день за такой гонорар. На что Авербух ответил, что Яна Рудковская «живет в своём мире», а гонорар Евгении Медведевой был выше 150 тысяч рублей.

Яна, у которой в шоу тоже заняты ведущие фигуристы мира (и не один, не два, а целых 3 чемпиона - Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая), тоже молчать не стала. При всей своей внешней хрупкости и мягкости, Яна парировала хореографу весьма жестко.

- Илья, хоть Вы и говорите СМИ, что я с Вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу и фигурного катания (продавая определенно больше Вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и Санкт- Петербурге. У «Золушки» Плющенко зал был открыт на 10600 зрителей, а у «Волшебника Страны Оз» на 2000 тысячи зрителей), музыкальный контент Вы все-таки почему-то мой используете на своём юбилейном шоу. Видимо, потому что он качественный и трендовый! Правда без всякого на то права, - ответила Илье Авербуху Яна Рудковская.

По словам Яны, Илья Авербух взял без спроса в свой юбилейный вечер песню Димы Билана «Держи» и переделал её на свой лад.

Авербух в ответ опубликовал открытое письмо, в котором подчеркнул, что очисткой прав занимается РАО.

- Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведение ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА Лужники в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество» № АП/0177/11766-ИС от 05.04.2019 г. о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения, - пишет в своем обращении к Яне Рудковской Илья Авербух.

Вахтанг Мурванидзе. Ледовое шоу Ильи Авербуха. Фрагмент выпуска от 01.12.2019.Фрагмент ледового шоу Ильи Авербуха 15 лет успеха .

На что Яна Рудковская добавляет, мол, Авербух не просто без разрешения взял песню «Держи», а переделал аранжировку песни, тем самым, нарушив авторские права.

Более подробно Яна объяснила свою позицию в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

- Скандал между тобой и Ильей Авербухом начался с заявления хореографа о гонорарах фигуристов…

- Я считаю, что говорить о гонорарах не очень этично, - объясняет свою позицию Яна Рудковская. - Когда Илья заявляет, что я живу в другом мире, мне это кажется странным.

Мы с ним живем в одном мире. И тот гонорар, который озвучил Илья, действительно мал для звезды такого уровня, как Женя Медведева.

Безусловно, есть фигуристы, которые зарабатывают в несколько десятков раз больше, чем она. Думаю, все прекрасно понимают, о ком я говорю. Это фигуристы, у которых не одна олимпийская медаль, а две, три или четыре. Таких фигуристов правда очень мало, но они существуют.

Можно было бы закрыть глаза и не комментировать высказывания Авербуха, но, мне кажется, вседозволенность, с которой Илья послал наших юристов в космос, поражает. Тем более, он постоянно ссылается на Первый канал, с которым мы дружим, сотрудничаем и уважаем, и руководство которого никогда не позволяет высказываться в подобном тоне.

Все началось с того, что полтора месяца назад мы увидели рекламу юбилейного вечера Ильи Авербуха, где звучал трек Димы Билана «Держи». Фонограмма была сильно изменена. Наши юристы позвонили Илье Авербуху и спросили, почему он без разрешения переделал нашу песню, сделал свою аранжировку. Юристы ему объяснили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будет проблемы. На что Илья сказал, что уберет нашу песню из своего шоу. В итоге все равно номер был показан в эфире Первого канала. Илья отдал готовое шоу в эфир, а Первый канал всего лишь показал его.

- Яна, Илья Авербух ссылается на РАО, которому будут переведены авторские отчисления за использования вашего трека.

- К РАО у нас вопросов нет и к Первому каналу тем более их не может и быть, - подчеркивает Яна Рудковская. - Если трек был использован в том виде, в котором его исполняет Дима Билан, то к Илье Авербуху тоже не было бы вопросов. Но трек был изменен. А лицензию на изменения трека у нас никто не брал. Композитор песни Денис Ковальский тоже был удивлён новому весьма странно сделанному на коленке «Держи». Несмотря на то, что правообладателями трека являемся мы с Димой, Денис тоже очень расстроился. То, что Илья Авербух самовольно взял и исковеркал нашу песню, является нарушением авторского права. Более того, ему грозят большие штрафы. Мы его предупредили об этом, но он все равно сделал свою, одному ему понятную версию песни Димы, не имея никакого на это права. Вот такая вседозволенность меня просто поражает. Такой профессионал, как Илья, который столько работает с музыкой, должен знать, если он хочет что-то менять в песнях, он должен купить лицензию у правообладателей произведения, если они, конечно, захотят ему продать трек для переработки. Вот недавно, например, Дитер Болен отказал мне в лицензии для одного из наших артистов, хотя мы предлагали ему внушительную сумму. Тут не факт, что Авербуху мы продали бы лицензию, но если он просто позвонил нам и по-человечески попросил меня или Диму - мы бы ему и так бы разрешили. Юлиана Караулова тоже работает со мной, но она пела же на том шоу Ильи Авербуха. Там же все нормально было.

Илье предлагали извиниться, но он не хочет. Решить мирно вопрос - тоже не захотел.

Не купил лицензию, не извинился. А ведь согласно нашему законодательству, штраф за такие действия до 5 миллионов рублей. Пусть тогда выплачивает штраф, а прикрываться в данном случае РАО или Первым каналом просто непрофессионально и некрасиво, - сказала в беседе с «КП» Яна Рудковская.

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Этот пожар разгорелся в Сети ещё в минувший вторник. Все началось с обсуждения гонораров фигуристов.

Продюсер шоу «Волшебник страна Оз», в котором блистала в новогодние праздники фигуристка Евгения Медведева, Илья Авербух рассказал журналистам, что в среднем звёзды этого вида спорта получают за один ледовый спектакль от 150-200 тысяч рублей (подробности)