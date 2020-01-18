Украина готовится к минированию Азовского моря

Это уже стало верной приметой, что как только некоторые наши соседи начинают говорить об улучшении отношений с Россией, как следует ожидать от них какой-нибудь очередной бяки. Так случилось и в очередной раз. Как только в Тбилиси и Киеве заявили о намерении улучшить отношения с Москвой, так представители Украины и Грузии направили очередные жалобы на Россию в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO).

На это раз две морские супердержавы жалуются, что «неправомерная деятельность» России мешает им осуществлять «поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях». Кроме того, Украина возмущена, что Россия «неправомерно расширила район обслуживания на Азовское море и Керченский пролив радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск», поскольку, по мнению Киева всю навигационную информацию по безопасности мореплавания должна распространять только и исключительно украинская радиостанция в Бердянске.

Сообщается, что жалобу Грузии и Украины уже поддержали ЕС и США. Ну, с последними понятно, Азовское море является излюбленным районом судоходства их кораблей, особенно ВМС, равно, как и военного флота Грузии, который, правда, перестал существовать в 2009 году. Равно, впрочем, как и ВМС Украины, насчитывающие сейчас несколько десантных, патрульных и артиллерийских катеров, а также буксиров, осуществляющих транспортировку не имеющего хода флагмана ВМСУ – фрегата «Гетман Сагайдачный».

Какие такие поисково-спасательные операции (ПСО) проводили эти страны в последние годы не то что в Азовском, а и в Черном морях, неизвестно. Не считать же за ПСО срочную замену памперсов команде американского эсминца несколько лет назад вскоре после прохождения Босфора? Но очень возможно, что вскоре необходимость поисково-спасательных операций действительно возникнет, и вовсе не из-за действий России. А, скорее, Украины.

Пресс-центр так называемой ООС (Операция Объединенных сил, ранее называвшаяся АТО – военные действия украинской армии на Донбассе) распространил сообщение о проведении учений по минированию Азовского моря.

- Согласно плану боевой подготовки с корабельно-катерных составом тактической группы «Тритон», входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль, - говорится в сообщении пресс-центра ООС и после информации о том, что были проведены практические выполнения боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепление их на палубе и приведения в готовность, в заключение сообщается. - Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.

С одной стороны, упоминание о том, что речь идет о донных минах несколько успокаивает в том отношении, что не всплывет из-за оборванного минрепа и не начнет болтаться по морю, подыскивая случайную жертву. С другой, здравый смысл не может объяснить целесообразность устанавливать донные мины вдоль побережья, где минимальные глубины (а в самом глубоком месте Азовское море имеет глубину всего лишь в 13 метров). С третьей, на фотографиях, распространенных руководством ООС на палубе катеров видны никакие не донные мины, а обычные якорные или, в лучшем случае, не самые современные всплывающие, которые как раз крепятся на тросах-минрепах, нередко обрываемых во время штормов. После чего сами мины отправляются на «свободную охоту», неся прямую угрозу судоходству.

Так что, похоже, у International Maritime Organization есть гораздо более насущные проблемы, чем рассматривать заявления стран, жалующихся, что их моторные лодки не удостаиваются положенных им почестей при встрече.