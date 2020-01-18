Подруга показала страстный поцелуй Ксении Пунтус и внука Михалкова

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры внука Никиты Михалковых, постепенно приходит в себя после несчастного случая. 21-летняя красавица находится пока в больнице - девушка лежит в частной палате, но теперь ее могут посещать родные и друзья.

Ксения Пунтус разместила в блоге небольшое видео своего страстного поцелуя с Андреем Баковым, которое сняла ее близкая подруга. О том, что 21-летняя модель встречается с внуком Никиты Михалкова, стало известно после несчастного случая в Трехгорном переулке. Ксению нашли под окнами квартиры возлюбленного в центре Москвы.

Судя по всему Андрей теперь постоянно находится рядом со своей девушкой - врачи разрешили близким и друзьям навещать красавицу. Некоторое время назад Пунтус опубликовала фотографию, на которой показала больничную палату. К ней в этот момент пришли подружки и возлюбленный.

Подруга показала страстный поцелуй Ксении Пунтус и внука МихалковаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На снимке модель уютно устроилась на коленях Андрея Бакова. Старший сын Анны Михалковой принес любимой огромного плюшевого медведя и цветы.

Кстати, когда Ксения Пунтус пришла в себя, она рассказала, что на самом деле с ней произошло: "Весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь. Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном - здоровье человеческом как первоосновы всей нашей жизни".

Она также написала теплые слова в адрес Бакова: "Андрей - чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами".

Напомним, Ксению Пунтус госпитализировали с травмами в больницу имени Боткина. Модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который проживает на третьем этаже в доме, расположенном в Трехпрудном переулке. Девушку нашел дворник. Он рассказал, что обнаружил манекенщицу, когда обходил территорию. Девушка стонала, она была в одной футболке и джинсах и смогла вспомнить только свое имя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755418" frameborder="0"></iframe> Страстный поцелуй модели Ксении Пунтус с внуком Михалкова.

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