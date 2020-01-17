2020-01-17T16:41:38+03:00
Общество

«Это урок на всю жизнь»: выпавшая из окна внука Михалкова модель Ксения Пунтус впервые обратилась к поклонникам

Загадочный инцидент в центре Москвы получил объяснение
Алена МАРТЫНОВА
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Всю неделю друзья, близкие и многочисленные подписчики в соцсетях переживали за здоровье 21-летней Ксении Пунтус.Всю неделю друзья, близкие и многочисленные подписчики в соцсетях переживали за здоровье 21-летней Ксении Пунтус.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всю неделю друзья, близкие и многочисленные подписчики в соцсетях переживали за здоровье 21-летней Ксении Пунтус. Красавицу-модель, найденную рано утром 11 января во дворе дома на Патриарших прудах, на днях перевели из реанимации в обычную палату и она наконец решила прояснить ситуацию. Каких только версий не выдвигалось об этой трагедии: говорили, что девушку выбросили из окна квартиры ее парня (Ксюша встречается с внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым), потом — что она упала сама, перебрав с наркотиками, и наконец, что Пунтус якобы избили и подбросили к дому Бакова.

Однако, все эти домыслы девушка поспешила опровергнуть.

- Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия: спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ в этой истории не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т.д. и т.п.), - объявила Ксения в своем Инстаграме. - Я к этому имею крайне негативное отношение.

«А еще не было никаких машин, слежек, кустов, потерь памяти и всего того, что умудрилась выдумать Алеся в своих постах», - написала Ксения, имея ввиду слова свой коллеги-модели и дочери титулованного теннисиста Евгения Кафельникова Алеси. Напомним, та в первые же часы после ЧП рассказала своей полумиллионной аудитории в Инстаграме, что близко знакома с Ксюшей и знает, что произошло. Якобы девушку покалечили на вечеринки ребята-мажоры, чьи родили постараются непременно замять дело...

- Также речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес, - заверила Пунтус. - Андрей (Баков, внук Михалкова. - Ред.) - чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами… Весь инцидент - нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь. Искренне надеюсь, что мой случай сможет послужить наглядным уроком о самом важном — человеческом здоровье.

Напомним, днем ранее источник kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что девушка пообщалась со следователями.

- Она пояснила, что в тот вечер вместе Баковым они были в баре. По возвращении домой он ушёл в комнату и лег спать, - рассказали «КП». - Ксения открыла окно и села на подоконник с айпадом в руках, как часто делала. В какой-то момент она не удержалась и упала вниз с третьего этажа. К Бакову она претензий не имеет.

Между тем, знаменитая семья парня до сих пор так и не высказалась об этом происшествии. На звонки репортеров Михалковы не берут трубки, в Инстаграме Андрей страницу удалил, а его мама Анна Михалкова отключила возможность оставлять комментарии. В соцсетях, однако, в мирной версии ЧП, озвученной моделью, сомневаются - люди подозревают, что стороны могли договориться между собой и не выносить сор из избы.

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Что же на самом деле произошло с моделью Ксенией Пунтус, до сих пор не понимают даже ее родные.

Напомним, в ночь на 11 января девушку нашли на тротуаре под окнами дома в Трехпрудном переулке - в самом центре Москвы. Дворник услышал в кустах стоны. Подошел и увидел девушку в легкой одежде, без обуви. Сначала, как говорят, попробовал поднять несчастную, но понял, что у нее тяжелые травмы ног и вызвал скорую помощь. (подробности)

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Известная модель Ксения Пунтус, которую обнаружили с травмами в центре Москвы под окнами квартиры внука Никиты Михалкова, находится в тяжелом состоянии. Девушку доставили в отделение анестезиологии и реанимации Боткинской больницы. К ней пока пускают только родных. Меж тем, всплыли неожиданные подробности трагедии с манекенщицей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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