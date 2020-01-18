Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

За счет запланированных в трехлетнем бюджете страны индексаций размер пенсий к 2022 году вырастет на 18,26% по сравнению с 2019-м. А если сопоставлять с 2018-м, цифры окажутся еще более внушительными – плюс 27%. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете».

Финансово подкованный читатель может возразить, что чиновники у себя в документах пишут одно, а в жизни получается другое – рост цен «съедает» надбавку старикам.

- В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, пенсии с 2019-го по 2022 годы вырастут, соответственно, на 2,5%, 3%, 2% и 1,3%, таковы прогнозы Минэкономразвития. При этом, если инфляция будет меньше, например, в 2019-м году она оказалась ниже прогнозных значений, рост пенсии будет еще выше, - объяснил Антон Дроздов.

Глава ПФР напомнил, что выплаты растут неравномерно, а в зависимости от текущего размера выплат. Так, в январе 2020-го пенсии проиндексировали на 6,6%. Если человек получает выплату близкую к средней по стране, то есть порядка 15 466 рублей, его пенсия выросла примерно на тысячу. Соответственно, у тех, кто получал меньше, прибавка вышла поскромнее, а у тех, кто больше, побогаче.

КОНКРЕТНО

Давайте посчитаем, откуда взялись 18%, о которых говорит глава ПФР. Для примера возьмем ту самую среднюю пенсию по стране – 15 466 рублей.

Планы по повышению выплат закреплены президентскими поправками к пенсионной реформе, которая увеличила возраст выхода на заслуженный отдых. Что же получается?

2019 – 15 466 рублей

2020 – 16 487 рублей (+6,6%)

2021 – 17 526 (+6,3%)

2022 – 18 560 (+5,9%)

Если сравнить сумму за 2019 и 2022 годы, получится разница в 20%. Тут ведь в дело вступают так называемые сложные проценты: каждый год для расчетов берут не исходную сумму за 2019-й, а за предыдущий год, то есть уже с учетом предыдущих индексаций.

Но на этом власти останавливаться не собираются, смотрите сами.

2023 – 19 599 (+5,6%)

2024 – 20 677 (+5,5%)

Получается, у среднего российского пенсионера за пять лет пенсия вырастет на 5 211 рубль или на треть, если быть точным, на 33,69%.

К тому же, тем, кому исполняется 80 лет, автоматически добавляют ежемесячно еще 5 686 рублей.