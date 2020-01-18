Лыжник Большунов выиграл 15-километровую гонку на этапе Кубка мира в Чехии

Россиянин Александр Большунов добился очередной победы в розыгрыше Кубка мира нынешнего сезона. Он стал первым в гонке на 15 километров с раздельного старта на этапе, который проходит в Нове-Место.

Наш спортсмен прошел дистанцию в 15 километров за 33 минуты и 45 секунд. Второе место - у Ииво Нисканена, который проиграл 24,3 секунды нашему спортсмену. Шур Рете - третий. Норвежец проиграл ровно 40 секунд победившему Большунову. В шаге от медали остановился еще один россиянин - Андрей Мельниченко занял 4 место, проиграв 54 секунды напарник по команде.

При этом, один из главных конкурентов россиянина Большунова в битве за Кубок мира норвежец Йоханнес Клэбо стал только седьмым, проиграв 1 минуту 12,4 секунды.

Отметим, что это уже вторая медаль российских лыжников за сегодня на этапе Кубка мира в Чехии. Ранее второй в 10-километровой гонке стала Наталья Непряева.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Нове Место, Чехия

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 33.45,0

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 24,3

3. Шюр Рете (Норвегия) – 40,0

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 54,0

5. Жан Марк Гайар (Франция) – 55,8

6. Пертту Хувяринен (Финляндия) – 1.01,0

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.12,4

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.13,0

9. Алексей Червоткин (Россия) – 1.14,8

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.21,4

15. Артем Мальцев (Россия) – 1.35,1...

20. Андрей Ларьков (Россия) – 1.50,3...

22. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.59,5...

25. Александр Бессмертных (Россия) – 2.15,8...

51. Ермил Вокуев (Россия) – 3.30,5...

65. Александр Терентьев (Россия) – 4.42,0