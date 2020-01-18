Православные отмечают праздник Крещения Господня: онлайн-трансляция
Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников, Крещение Господня, 19 января. Накануне, после вечерней службы, тысячи верующих окунутся в специально открытые и освященные купели. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию с крещенских купаний в Москве.
В Москве, несмотря на аномально теплую зиму, будут открыты специальные купели, в которых будут проводиться купания.
В этом году больше всего мест для купаний на Крещение Господне откроют в Новой Москве (16 адресов) и Северо-Западном округе (8 адресов). Меньше всего - на севере и северо-востоке столицы (по 1 адресу соответственно), а также в Южном округе, Зеленограде и в центре города (по 2 адреса в каждом). А в Юго-Восточном округе Москвы их вообще не будет.
К слову, официально купели в Москве работают с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Но, как отметили в мэрии, в некоторых особо загруженных местах время купания могут продлить и до 20.00 19 января.
Крещенские купания в Москве: прямая трансляция.По народной традиции, в ночь с 18 на 19 января пройдут массовые купания в прорубях и купелях. Православные верят, что вода в праздник Крещения Господня исцеляет недуги и укрепляет здоровье
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. На следующий день он проведет литургию и повторит чин великого освящения воды.
Напомним, по традиции, нырнуть в купель с головой необходимо три раза. При каждом погружении следует осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и своих близких.
Врачи каждый год напоминают о том, как нужно окунуться в прорубь, чтобы не заболеть. Мы напомним самые важные и полезные советы от медиков:
- Снимайте одежду непосредственно перед тем, как окунуться - не мерзните раздетыми перед водой. Не стойте долго голыми ногами на льду.
- Зайдя по колено в воду – умойтесь. Погружайтесь медленно.
- После того, как вылезли, сразу же хорошо разотритесь и быстро одевайтесь.
- Ни в коем случае не «согревайтесь» алкоголем перед нырянием, это опасно для здоровья. После купания зайдите в теплое помещение и выпейте горячего чаю.
КОНКРЕТНО
Купели откроют в одиннадцати округах Москвы
Центральный
Купель в саду имени Баумана, ул. Старая Басманная, д. 15
Храм на Чистом Вражке, 1-й Тружеников пер., д. 8/1
Северный округ
Тимирязевские пруды, ул. Прянишникова, д. 1
Северо-Восточный
Дворцовый пруд, парк «Останкино», между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская
Восточный
Бабаевский пруд, ул. Курганская, д. 5-9
Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18
Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 2а
Красный пруд, Измайловский лесопарк, главная аллея
Купель "Вернисаж в Измайлове", Измайловское ш., д. 73Ж
Олений пруд, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1
Южный
Борисовский пруд, ул. Борисовские пруды, д. 2Г
Пруд Бекет, Загородное ш., д. 2
Юго-Западный
Б. Воронцовский пруд, ул. Академика Пилюгина, д. 1
Пруд № 4 в санатории «Узкое», ул. Профсоюзная, д. 123 Б
Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12
Черневский пруд (декоративный пруд № 1), ул. Южнобутовская, д. 62
Западный
Мещерский пруд, ул. Воскресенская, д. За
Москва-река, п. Рублево
Москва-река, ул. Б. Филевская, д. 40 А
Москва-река, Филевский б-р, д. 21
Северо-Западный
Кировская пойма, ул. Исаковского, д. 6
Ландшафтный парк, ул. Барышиха
Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56
Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", 4-й пруд на реке Чернушке, 5-й Войковский пр-д, д. 2А
Природно-исторический парк "Москворецкий", Карамышевская наб., д. 13-15
Строгинская пойма, Серебряный бор
Малое Бездонное озеро, ул. Таманская, д. 55
Яхт-порт "Алые паруса", ул. Авиационная, д. 79, корп. 1
Зеленоград
Черное озеро, на западной стороне водоема, аллея Лесные пруды, 6-й микрорайон
Школьное озеро, на западной стороне водоема, Панфиловский пр-т, корп. 1001
Троицкий и Новомосковский
г. Троицк, ул. Прибрежная, д. 7
Купели:
- в пос. Воскресенское, клуб-отель "Воскресенское";
- в п. Вороновское, с. Покровское;
- в п. Десеновское, около дер. Евсеево;
- в п. Кленовское, д. Товарищево;
- в пос. Марушкинское, дер. Большое Свинорье;
- в пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес;
- в п. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка;
- в пос. дома отдыха «Плесково»;
- в п. Роговское, дер. Васюнино;
- в п. Филимонковское, дер. Кнутово;
- п. Щаповское, с. Ознобишино.
Пруды:
- в п. Вороновское, река Лопасня;
- в п. Кленовское, дер. Чернецкое;
- в п. Краснопахорское, с. Былово;
- в п. Мосрентген, усадьба Троицкое.
ИСТОЧНИК KP.RU