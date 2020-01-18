Православные отмечают праздник Крещения Господня: онлайн-трансляция

Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников, Крещение Господня, 19 января. Накануне, после вечерней службы, тысячи верующих окунутся в специально открытые и освященные купели. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию с крещенских купаний в Москве.

В Москве, несмотря на аномально теплую зиму, будут открыты специальные купели, в которых будут проводиться купания.

В этом году больше всего мест для купаний на Крещение Господне откроют в Новой Москве (16 адресов) и Северо-Западном округе (8 адресов). Меньше всего - на севере и северо-востоке столицы (по 1 адресу соответственно), а также в Южном округе, Зеленограде и в центре города (по 2 адреса в каждом). А в Юго-Восточном округе Москвы их вообще не будет.

К слову, официально купели в Москве работают с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Но, как отметили в мэрии, в некоторых особо загруженных местах время купания могут продлить и до 20.00 19 января.

Крещенские купания в Москве: прямая трансляция.По народной традиции, в ночь с 18 на 19 января пройдут массовые купания в прорубях и купелях. Православные верят, что вода в праздник Крещения Господня исцеляет недуги и укрепляет здоровье

Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе в Москве. На следующий день он проведет литургию и повторит чин великого освящения воды.

Напомним, по традиции, нырнуть в купель с головой необходимо три раза. При каждом погружении следует осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и своих близких.

Врачи каждый год напоминают о том, как нужно окунуться в прорубь, чтобы не заболеть. Мы напомним самые важные и полезные советы от медиков:

- Снимайте одежду непосредственно перед тем, как окунуться - не мерзните раздетыми перед водой. Не стойте долго голыми ногами на льду.

- Зайдя по колено в воду – умойтесь. Погружайтесь медленно.

- После того, как вылезли, сразу же хорошо разотритесь и быстро одевайтесь.

- Ни в коем случае не «согревайтесь» алкоголем перед нырянием, это опасно для здоровья. После купания зайдите в теплое помещение и выпейте горячего чаю.

КОНКРЕТНО

Купели откроют в одиннадцати округах Москвы

Центральный

Купель в саду имени Баумана, ул. Старая Басманная, д. 15

Храм на Чистом Вражке, 1-й Тружеников пер., д. 8/1

Северный округ

Тимирязевские пруды, ул. Прянишникова, д. 1

Северо-Восточный

Дворцовый пруд, парк «Останкино», между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская

Восточный

Бабаевский пруд, ул. Курганская, д. 5-9

Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 2а

Красный пруд, Измайловский лесопарк, главная аллея

Купель "Вернисаж в Измайлове", Измайловское ш., д. 73Ж

Олений пруд, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1

Южный

Борисовский пруд, ул. Борисовские пруды, д. 2Г

Пруд Бекет, Загородное ш., д. 2

Юго-Западный

Б. Воронцовский пруд, ул. Академика Пилюгина, д. 1

Пруд № 4 в санатории «Узкое», ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12

Черневский пруд (декоративный пруд № 1), ул. Южнобутовская, д. 62

Западный

Мещерский пруд, ул. Воскресенская, д. За

Москва-река, п. Рублево

Москва-река, ул. Б. Филевская, д. 40 А

Москва-река, Филевский б-р, д. 21

Северо-Западный

Кировская пойма, ул. Исаковского, д. 6

Ландшафтный парк, ул. Барышиха

Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", 4-й пруд на реке Чернушке, 5-й Войковский пр-д, д. 2А

Природно-исторический парк "Москворецкий", Карамышевская наб., д. 13-15

Строгинская пойма, Серебряный бор

Малое Бездонное озеро, ул. Таманская, д. 55

Яхт-порт "Алые паруса", ул. Авиационная, д. 79, корп. 1

Зеленоград

Черное озеро, на западной стороне водоема, аллея Лесные пруды, 6-й микрорайон

Школьное озеро, на западной стороне водоема, Панфиловский пр-т, корп. 1001

Троицкий и Новомосковский

г. Троицк, ул. Прибрежная, д. 7

Купели:

- в пос. Воскресенское, клуб-отель "Воскресенское";

- в п. Вороновское, с. Покровское;

- в п. Десеновское, около дер. Евсеево;

- в п. Кленовское, д. Товарищево;

- в пос. Марушкинское, дер. Большое Свинорье;

- в пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес;

- в п. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка;

- в пос. дома отдыха «Плесково»;

- в п. Роговское, дер. Васюнино;

- в п. Филимонковское, дер. Кнутово;

- п. Щаповское, с. Ознобишино.

Пруды:

- в п. Вороновское, река Лопасня;

- в п. Кленовское, дер. Чернецкое;

- в п. Краснопахорское, с. Былово;

- в п. Мосрентген, усадьба Троицкое.