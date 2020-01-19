Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине перешли на русский язык

Международная конференция по Ливии для российского гражданина мероприятие не первого значения, но так уж складывается, что в мировой политике в последние годы без Владимира Путина мало что обходится. Самые разные политики пытались замирить разбомбленную почти десять лет назад и с тех пор ведущую гражданскую войну страну, но решающий шаг удалось сделать только неделю назад в Москве, куда приехали оба представителя противоборствующих ливийских сторон — маршал Хафтар и глава правительства национального согласия Сарадж.

Под влиянием России удалось убедить их обоих приехать и в Берлин на эту самую международную конференцию, которая созывалась при непосредственном участии Путина. Кроме российского президента в Германию в гости к Ангеле Меркель собрался очень представительный состав - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Помпео, делегации Китая, ОАЭ, Алжира и даже Конго. Получалась то ли половина Большой двадцатки, то ли большая часть Большой Семерки.

- Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию, - заявил Путин на встрече с Эрдоганом перед началом конференции. - Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, и нас с вами, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки.

Встречать гостей Ангела Меркель вышла вместе с генсеком ООН, и во время приезда Путина возник казус. Гутерреш что-то сказал президенту России, на что канцлер Германии удивленно отреагировала:

- Он говорит с тобой по-русски?

- Чуть-чуть совсем, - успокоил ее Путин.

Правда, не все могли на 100 процентов сосредоточиться на судьбах ливийцев. Когда Реджеп Эрдоган подъехал к зданию бундесправительства и дверь лимузина открылась, стало видно, что президент Турции смотрит на мониторе футбол. «Галатасарай» победил «Денизлиспор», но Эрдоган так увлекся, что забыл снять пальто, и ему пришлось раздеваться уже прямо в процессе рукопожатий с Меркель.

Во время церемонии фотографирования организаторы немного «потеряли» президента России. Когда все выстроились для парадного фото, Меркель и Макрон удивленно закрутили головами, а президент Франции даже отправился на поиски. Но Путин вместе с премьером Италии уже шел к месту церемонии.

Сама конференция началась в сверхзакрытом режиме даже без протокольных речей. Позволив камерам поработать пару минут, организаторы выставили всех из зала и заперли двери. Журналистам осталось только дожидаться итоговой пресс-конференции.