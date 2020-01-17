2020-01-17T11:10:52+03:00
Происшествия

Задержали еще семерых челнов московской секты «Бога Кузи»

Сам «пастырь» Андрей Попов ранее уже получил 5 лет колонии
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Андрей Попов, он же "Бог Кузя" ФОТО Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАССАндрей Попов, он же "Бог Кузя" ФОТО Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС
Изменить размер текста:

Московская полиция продолжает расследование по деятельности секты так называемого «бога Кузи». Напомним, эту «общину» собрал бывший студент исторического факультета МГУ, слабовидящий Андрей Попов, выдававший себя за священника РПЦ.

Рядовые адепты (их называли «субботниками») не только несли верхушке организации свои сбережения (некоторые жертвовали квартиры), но и обязаны были бесплатно выполнять работу, на которую указывал Попов. Одной из «фишек» секты было участие в православных выставках от имени небольших провинциальных храмов. Все собранные «на реконструкцию» деньги Попов и его приближенные оставляли себе. Рядовые члены секты также собирали на выставках деньги на чтение различных молитв по записочкам - на самом деле никто ничего не читал. За отказ работать и другие провинности людей избивали.

В квартире у «бога Кузи» дважды проводили обыски. В 2014-м у него нашли 219 млн рублей и 150 тысяч долларов. Попова тогда задержали, но вскоре отпустили. Спустя год полицейские пришли к главе секты во второй раз. Изъяли 43 млн рублей и 100 тысяч долларов. На самого Андрея Попова и его приближенных завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования установили лишь 15 потерпевших у которых, по версии следствия, похитили 15 млн рублей. В 2018-м «бог Кузя» получил 5 лет колонии, его помощницы и «жены» - меньшие сроки. В данный момент с учетом времени, проведенного сектантами в СИЗО, все они уже на свободе.

В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».

Однако еще семь бывших членов секты из числа ближнего окружения Попова все это время находились в федеральном розыске.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год.

Четверо из этого списка сейчас под подпиской о невыезде. По остальным трем решение об аресте еще не принято.

В Москве задержан основатель псевдоправославной секты "Бог Кузя".В квартирах 38-летнего Андрея Попова и его помощников изъяли 43 млн. рублей и 150 тысяч долларов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Восемь тонн наркоты сварили бывший воспитатель детского сада, бизнесмен, мигрант и зек
Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом, где участковый нашел нарколабораторию в бывшем ангаре оборонного завода. Как такое стало возможным? За расследование взялась обозреватель "КП" Ульяна Скойбеда [Часть 2]
Самую крупную нарколабораторию в России нашел сельский участковый Петров
Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом в бывшем ангаре оборонного завода, откуда изъяли восемь тонн «синтетики» Как такое стало возможным? За расследование взялась обозреватель "КП" Ульяна Скойбеда [Часть 1]
Новости 24
Зеленский проведет «зарубежные консультации» при выборе нового премьера
Температура тела человека за последние полтора столетия существенно снизилась
Первая смерть от снюса зафиксирована в России
Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге
В 2019 году на Северном Кавказе нейтрализовали 29 террористических ячеек
Сергей Лавров: В борьбе с террористами в Сирии достигнута решающая победа, 10 тысяч игиловцев* сидят в лагерях
Рогозин пообещал, что российская ракета для полета на Луну будет дешевле американской
"Успели!": Полицейские доставили роженицу в роддом с мигалками
Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги
Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету NASA трагедией
Mail.ru входит в тройку самых доходных европейских компаний, занятых созданием мобильных приложений
Число задержанных протестующих в Гонконге превысило 7 тыс. человек
Власти Москвы утвердили 46 мест для крещенских купаний
В ВОЗ призвали страны подготовиться к широкому распространению нового короновируса из Китая
Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
В аэропорту "Шереметьево" снова заработали курилки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку
Военный аналитик спрогнозировал реакцию России на размещение ядерного оружия США в космосе
Эксперты назвали самые дорогие города мира
Зеленского попросили разблокировать ВК, Яндекс и другие российские сайты