Задержали еще семерых челнов московской секты «Бога Кузи»

Московская полиция продолжает расследование по деятельности секты так называемого «бога Кузи». Напомним, эту «общину» собрал бывший студент исторического факультета МГУ, слабовидящий Андрей Попов, выдававший себя за священника РПЦ.

Рядовые адепты (их называли «субботниками») не только несли верхушке организации свои сбережения (некоторые жертвовали квартиры), но и обязаны были бесплатно выполнять работу, на которую указывал Попов. Одной из «фишек» секты было участие в православных выставках от имени небольших провинциальных храмов. Все собранные «на реконструкцию» деньги Попов и его приближенные оставляли себе. Рядовые члены секты также собирали на выставках деньги на чтение различных молитв по записочкам - на самом деле никто ничего не читал. За отказ работать и другие провинности людей избивали.

В квартире у «бога Кузи» дважды проводили обыски. В 2014-м у него нашли 219 млн рублей и 150 тысяч долларов. Попова тогда задержали, но вскоре отпустили. Спустя год полицейские пришли к главе секты во второй раз. Изъяли 43 млн рублей и 100 тысяч долларов. На самого Андрея Попова и его приближенных завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования установили лишь 15 потерпевших у которых, по версии следствия, похитили 15 млн рублей. В 2018-м «бог Кузя» получил 5 лет колонии, его помощницы и «жены» - меньшие сроки. В данный момент с учетом времени, проведенного сектантами в СИЗО, все они уже на свободе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755180" frameborder="0"></iframe> В Москве задержаны последователи так называемого «бога Кузи».

Однако еще семь бывших членов секты из числа ближнего окружения Попова все это время находились в федеральном розыске.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год.

Четверо из этого списка сейчас под подпиской о невыезде. По остальным трем решение об аресте еще не принято.