В Театре МДМ пройдет 100-я попытка ограбления

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ», премьера которой состоялась всего четыре месяца назад, побила рекорд по частоте сыгранных спектаклей, поставленный в прошлом году другим хитом Театра МДМ — «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Это второй драматический спектакль в истории российского театра, который идет в ежедневном режиме с небольшими техническими перерывами.

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» остроумно пародирует всевозможные клише из голливудских остросюжетных фильмов, мелодрам и комедий. «Похоже, мы угодили всем, поставив одновременно комедию, мюзикл и экшн», — поделился театральный продюсер Дмитрий Богачев. Зрителей ждут искрящийся юмор, опасные акробатические трюки, красочные костюмы и зажигательные рок-н-ролльные хиты 50-х. Особая уникальность спектакля заключается в кинематографичности и непривычных для театра ракурсах: постановочной команде даже удалось развернуть сцену на 90 градусов ради захватывающего вида сверху.

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» остроумно пародирует всевозможные клише из голливудских остросюжетных фильмов, мелодрам и комедий.Фото: Предоставлено организаторами

Настоящий Голливуд на сцене Театра МДМ можно увидеть 8 раз в неделю с 18 января.

Действие комедии разворачивается в Америке в 1958 году. В Миннеаполис прибывает загадочный венгерский принц, чтобы оставить на хранение в местном банке огромный бриллиант. От соблазна украсть драгоценность не может устоять никто! Пытаясь завладеть камнем, обаятельные грабители то и дело попадают в неловкие и комичные ситуации. Кто в итоге сорвет куш, зрители Театра МДМ узнают уже в эту субботу. В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Лёвкин, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Юлия Ива, Кирилл Гордеев и другие.

Полумюзикл «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса (Mischief Theatre) впервые был с успехом показан в Вест-Энде в 2016 году. На протяжении трех лет спектакль ежедневно собирает полные залы в Лондоне. Талант авторов оценили не только зрители, но и театральные критики, которые признали постановку лучшей в жанре комедии и присудили премию «Мольер» – одну из самых престижных театральных наград. В России зрители увидели спектакль раньше, чем на Бродвее.

Действие комедии разворачивается в Америке в 1958 году.Фото: Предоставлено организаторами

Неизвестные факты о спектакле:

Для работы над постановкой в Москву специально из Лондона приехала команда Mischief Theatre во главе с режиссером Кэти-Энн Макдонаф.

Бриллиант, который пытаются похитить герои спектакля, весит почти 1 кг.

Один из артистов играет сразу 13 героев, в одной сцене — трех одновременно. Эта роль называется «Все остальные».

В постановке используется более 150 костюмов в стиле 50-х годов. Все костюмы были сшиты в Лондоне.

В комедии 10 артистов играют 40 персонажей.

Во время ограбления герои спускаются на канате с высоты пятиэтажного дома и поют!

В спектакле исполняется 6 музыкальных хитов Штатов 50-х.