Юрий Башмет откроет Зимний фестиваль искусств в Сочи

На официальном сайте Российского инвестиционного форума опубликована культурная программа мероприятия. Участники Форума смогут посетить музеи и парки города Сочи, также в городе пройдет ряд приемов и вечерних мероприятий.

Одним из ключевых событий культурной программы Форума станет открытие Зимнего международного фестиваля искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Зимнем театре. С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной театральной лиги «Шелковый путь». Билеты гости и участники Форума приобретают самостоятельно.

В отеле «Богатырь» состоятся два приема: Торжественный прием Оргкомитета 12 февраля и прием для СМИ 13 февраля.

Еще один торжественный прием – «OPEN SPACE» – пройдет 13 февраля в ресторане «Байкал» – его организуют Фонд Росконгресс, «Территория инноваций» и «ЭР-Телеком Холдинг». В музыкальной программе вечера – выступление певицы Светланы Лободы и сет от DJ SMASH.

В дни проведения Российского инвестиционного форума по беджу участника можно посетить Музей истории города-курорта Сочи, Музей спортивной славы Сочи, Сад Дерева Дружбы, а также выставку «Чудеса мультимедиа» в Сочинском художественном музее.

Российский инвестиционный форум состоится 12–14 февраля в Сочи. Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.