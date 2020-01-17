МХАТ: проспект внутри бульвара и тайная комната с китайским жиром

ПРОСПЕКТ ВНУТРИ БУЛЬВАРА

Знаете ли вы народного архитектора Владимира Кубасова, чье имя внесено Парижским институтом архитектуры в число выдающихся архитекторов ХХ столетия? Уверена, что нет. Хотя главное детище Кубасова стоит у всех на виду, на Тверском бульваре, и согласно задумке мастера. В труд своей жизни - здание МХАТ имени Горького он вложил всего себя.

- Это будет не просто театр, это будет проспект внутри бульвара, - говорил Кубасов.

Он хотел, чтобы огромное пространство площадью почти 26 тысяч квадратных метров было открыто для людей.

Но, несмотря на то, что в начале семидесятых театр построили так, как хотел Кубасов, едва ли зрители могли видеть и десятую часть того, что придумал архитектор. Пространства надолго были спрятаны от зрителя, будучи превращенными в склады, закрытыми и загороженными. Команда, пришедшая вместе с новым худруком Эдуардом Бояковым, взялась за идею открыть театр так, как хотел Кубасов.

НАЧИНАЕТСЯ С ВЫВЕСКИ

Театр начинается с вешалки, но, прежде чем войти во МХАТ, обращаем внимание на новую вывеску: «МХАТ имени Горького». Мелочь, но важная. Лишь несколько месяцев назад здание обзавелось вывеской, которой не было долгие сорок лет.

Название на фасаде появилось недавно. А до этого зрители путались, приходили не туда, ведь есть два МХАТа. Один - в Камергерском переулке, другой - на Тверском бульваре (на фото).Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Обратите внимание на ручки, - просит замдиректора по административно-хозяйственной деятельности Ольга Ивашова, когда открываем массивные деревянные двери. А ведь и правда: знаменитые мхатовские ручки, сделанные в виде золотых слитков, блестят, как новые. (Я-то помню их черными и потускневшими.)

Мхатовские ручки снова блестят.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОПАСНАЯ «ДЖОНКА»

На первом этаже, сделав сложный крюк через служебные помещения, попадаем в тайную комнату сразу за центральным гардеробом.

МХАТ начинается с вешалки. Так завещали Станиславский и Немирович-Данченко.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Кажется, в таких интерьерах снимаются фильмы ужасов. Длинный загаженный коридор наподобие больничного, выложенный грязным кафелем, в центре композиции - черная-черная вытяжка, обрамленная огромным черным пятном горелого жира. Судя по всему, когда-то здесь активно функционировала кухня. И судя по неприятному запаху - восточная.

- Да-да, - подтверждают наши догадки провожатые.

Новая команда, пришедшая в театр, и сама не ожидала обнаружить за одной из глухих стен следы пребывания подпольного китайского кафе «Джонка». Учреждение работало без каких-либо документов. Вход в «Джонку» был с другой стороны здания.

Кухня бывшего китайского подпольного кафе.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

К моменту смены руководство кафе уже покинуло гостеприимные своды МХАТа, но оставило после себя массу последствий.

- Вентиляцию загадили так, что жиром в зрительных залах пахло, - говорит исполнительный директор МХАТа Татьяна Ярошевская.

На откуп китайским дизайнерам отдали и убранство помещения. В итоге после их пребывания зал выглядит как приграничная тайга. Содрана драгоценная деревянная обивка с колонн. Армянский туф, редчайший материал, который сегодня не сыщешь днем с огнем6 - сбит. Кое-где на стенах зияют дыры.

Зрительный зал театра.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Год назад восьмидесятилетней архитектор Кубасов пришел в театр. Он был рад оказался здесь впервые за много лет. Но, увидев, во что превращен буфет, заплакал.

Утраченного не вернуть, но, по задумке создателей, буфет вернется зрителю в виде модного арт-пространства.

Кого только не встретишь за кулисами.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«К КАКОМУ ЮБИЛЕЮ - УЖЕ И ЗАБЫЛИ»

- Здесь же все было заколочено, забито, заставлено какими-то конструкциями новодельными. Да что я говорю, вы же видели эту «Джонку»... - эмоционально жестикулирует исполнительный директор Ярошевская, пока мы поднимаемся на второй этаж.

Оказывается, тайная комната за гардеробом - не единственное секретное место.

На втором этаже нас ждет новый сюрприз в виде огромного балкона по периметру стены здания. В прежние времена балкон закрывали огромные ширмы от пола до потолка, украшенные портретами Дорониной и актеров. Ширмы установили к юбилею актрисы. Но вот к какому именно и когда - все уже и забыли, равно как и то, что когда-то за ширмами скрывался светлый и просторный балкон. Уже летом посетители театра смогут выходит на него, чтобы выпить чашечку кофе и посмотреть на прекрасный столичный бульвар.

В прежние времена балкон (справа за окнами) закрывали огромные ширмы.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В театре открыли все пространства, которые можно открыть. Заблудиться здесь уже невозможно, но можно заслушаться.

Где-то ёжатся на йоге, где-то - читают стихи и ведут философские семинары. Появился и книжный магазин.

В книжном магазине.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И ПОД ЗАНАВЕС

Ведро с птичками

- Осматривая сцену, где демонтировали декорации только что отыгранной «Синей птицы», мы обратили внимание на довольно ржавое ведро, надетое на фонарь, - показывает интересную конструкцию главная по хозяйству театра Ольга Ивашова.

Ведро выглядит так странно, что, приглядевшись, увидели, что это не просто ржавое ведро, а раритет. По периметру жестянки вырезаны птички.

С виду - ржавое ведро, а присмотришься - легендарный реквизит МХАТа.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Это наш талисман, самый старый реквизит, - подтвердила Ольга. - Когда-то, во времена Станиславского, эта штука была частью новейших технологий. Людей, пришедших на спектакль, восхищало, что тени птиц летают по залу...

Спустя почти сто лет спектакль восстановили. И в нем нашлось место и новым технологиям, и традициям.

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