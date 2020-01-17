Отрицание памяти: Польша обвинила Россию в попытке переписать историю о войне

Пасмурное утро на площади Пилсудского. Несколько сотен человек в центре Варшавы несут венки и цветы к Могиле неизвестного солдата. Среди пришедших - ветераны Войска польского, живые свидетели драматических событий 75-летней давности, которые бок о бок с бойцами Красной армии освобождали свою столицу.

Не было ни оркестров, ни высоких трибун, ни пафосных речей. В Польше решили не отмечать на государственном уровне дату, которую нынче модно считать началом отсчета «советской оккупации». Поэтому никто из официальных лиц на площади не появился. Освободителей помянули тихо, по-семейному.

У официальной Варшавы в пятницу была отличная возможность промолчать хотя бы из уважения к тем немногим старикам, пришедшим к Могиле неизвестного солдата. Которые все видели своими глазами. И все помнят. Но политики эту возможность, разумеется, упустили.

- 17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, когда Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается. Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат, - ляпнул замглавы польского МИД Павел Яблоньский, назвав публикацию документов Минобороны России «переписыванием истории».

В этих почти выцветших документах советские и польские разведчики докладывают, как поставляли оружие, боеприпасы и медикаменты, как поддерживали Варшавское восстание артиллерией, хотя сами увязли в тяжелых боях на подступах к городу. Как Армия Крайова, вместо того, чтобы объединить восставшие силы, убивала евреев и украинцев, захватывала в плен советских офицеров, бежавших от немцев, пьянствовала и кутила...

«Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но в 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», - неумно добавил зачем-то Твиттер МИД Польши.

Позабыв о том, как советских освободителей радостно встречали жители Варшавы. И как долгие годы после войны Советский Союз поднимал из руин всю Польшу, восстанавливая промышленность и сельское хозяйство, вкладывая в это немыслимые суммы. И это все тоже есть в пожелтевших документах.

Сегодня Яблонському сотоварищи хотелось бы верить, что приди союзники в Варшаву первыми, вся история страны пошла бы по-другому - без «советской оккупации». Но сколько еще десятков тысяч жизней за это заплатила бы Польша в ожидании союзников, если бы Красная Армия так и осталась на том берегу Вислы. Если бы не погибли за свободу всей Польши 600 тысяч советских «отдельных солдат».

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В этот день в 1945 году Красная Армия окончательно освободила Варшаву от немецкой оккупации. В Москве тогда в честь этой победы была дан праздничный салют. Будет дан он и спустя 75 лет после тех событий. А вот в Польше эту дату официально отмечать не принято. Ведь вместе с освобождением пришла новая - «советская оккупация». Которая долгие годы «угнетала» маленький и гордый народ. (подробности)