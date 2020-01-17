Билана снова прооперировали

- Меня, если честно, уже изрядно укачало от подобного контента а-ля — «я такой весь несчастный!» Это мой последний заход в хирургию! — написал в своем Инстаграме Дима Билан, опубликовав фото из больницы. - В общем, все плохое в прошлом, друзья! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами!

Как выяснилось, в минувший четверг артиста прооперировали. Пока певец восстанавливает силы после операции на больничной койке.

Напомним: в прошлом году Дима Билан получил серьезную травму ноги и в связи с этим перенес две операции.

- Cобирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу. Раздался дикий хруст, - вспоминал в беседе с радио «Комсомольская правда» Дима Билан.-Я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше. Неделю ходил с двойным переломом, ждал питерского концерта. Хотя на самом деле операцию надо было делать сразу же. Это было начало тура, и не хотелось начинать все с такой ноты. Пел и танцевал со жгутами на ноге. А нога все синела и синела. Ее вообще могли ампутировать. Врачи предупреждали: мол, если сбегу из больницы на концерт, они за меня больше не несут ответственности. В итоге я подписал бумагу, что отвечаю за себя сам. И поехал в Питер. Между отделениями мне подносили нашатырь, я дышал им, потом продолжал петь. Но это был невероятный концерт, где люди стоя аплодировали. Потом операция, установка титановой пластины и почти месяц в больнице. Фактически пришлось заново учиться ходить. Я привык быть гиперактивным, а тут словно крылья подрезали. Как вспомню все эти утки, инвалидные коляски... Все время хотелось сказать: да не надо меня катить, я сам доеду. А там просто каждое движение опасно. После выздоровления у меня какое-то сумасшедшее желание быть везде, работать, творить. Я стал ценить свое время. Раньше мог спать до обеда, сейчас просыпаюсь в 7 утра, засыпаю в 2 ночи.

Впрочем, в больнице певец на сей раз, к счастью, пробудет недолго.

bilanofficial Привет ))) меня, если честно,уже изрядно укачало* от подобного контента а-ля - я такой весь несчастный ! но нет -Это мой последний заход в хирургию!

- В конце января я буду уже бегать. Так что туры, концерты - все в силе, - пообещал поклонникам 38-летний Билан.