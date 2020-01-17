Зима зимой, а отдых звезд по расписанию
Мир простых людей уже почти перестроился с праздничной на рабочую волну, а планета, на которой обитают звезды, лишь начинает входить в курортную фазу. Вторая половина января - время отдыха для большинства знаменитостей, трудившихся в новогодние каникулы, и именно сейчас они делятся своими отпускными достижениями.
А достижения эти просты и понятны - волны, солнце, загар. Актриса Екатерина Климова разгуливает по пляжам острова Бали.
Екатерина снялась на закате на Бали. Фото: кадр видео.
Актриса закружилась от восторга. Фото: кадр видео.
Поклонники в этот момент наблюдали не за красотами природы, а самой Екатериной. Фото: кадр видео.
Там же пополняет фотоархив эффектными снимками ее коллега Алена Хмельницкая.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выбрала в качестве места для январской релаксации Мальдивы.
Татьяна Навка и ее дочка Надя голосуют за отдых на Мальдивах. Фото: instagram.com/tatiana_navka
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ИСТОЧНИК KP.RU