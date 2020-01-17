2020-01-17T21:11:15+03:00
Звезды

Зима зимой, а отдых звезд по расписанию

Красавицы шоу-бизнеса наслаждаются январским отпуском [фото]
Глеб ГУБАРЕВ
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Екатерина Климова отдыхает на Бали. Фото: InstagramЕкатерина Климова отдыхает на Бали. Фото: Instagram
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Мир простых людей уже почти перестроился с праздничной на рабочую волну, а планета, на которой обитают звезды, лишь начинает входить в курортную фазу. Вторая половина января - время отдыха для большинства знаменитостей, трудившихся в новогодние каникулы, и именно сейчас они делятся своими отпускными достижениями.

А достижения эти просты и понятны - волны, солнце, загар. Актриса Екатерина Климова разгуливает по пляжам острова Бали.

Екатерина снялась на закате на Бали. Фото: кадр видео.

Екатерина снялась на закате на Бали. Фото: кадр видео.

Актриса закружилась от восторга. Фото: кадр видео.

Актриса закружилась от восторга. Фото: кадр видео.

Поклонники в этот момент наблюдали не за красотами природы, а самой Екатериной. Фото: кадр видео.

Поклонники в этот момент наблюдали не за красотами природы, а самой Екатериной. Фото: кадр видео.

Там же пополняет фотоархив эффектными снимками ее коллега Алена Хмельницкая.

alxmelalxmel
Водопады на Бали - это фантастика! Дух захватывает от этой красоты и мощи!
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alxmelalxmel
Все фильтры сняты , косметика заброшена , в глазах Бали !) Ещё целая неделя впереди ! #бали #небо #свобода #музыка #кайф #каникулы
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alxmelalxmel
Огромное спасибо всем за поздравления, пожелания , тёплые слова!!!
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выбрала в качестве места для январской релаксации Мальдивы.

Татьяна Навка и ее дочка Надя голосуют за отдых на Мальдивах. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка и ее дочка Надя голосуют за отдых на Мальдивах. Фото: instagram.com/tatiana_navka

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Многодетная мама счастлива

Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей. Младшей наследнице сейчас всего четыре года, а старшей - 17 лет. При этом знаменитость не забывает и о себе и говорит, что только сейчас обрела истинное счастье. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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