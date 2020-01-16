2020-01-16T22:45:54+03:00
Звезды

"К 40 годам пришла любовь": Ектерина Климова заговорила о пятом ребенке

Многодетная мама счастлива
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова в настоящее время не замужем, но ничуть не печалится по этому поводуЕкатерина Климова в настоящее время не замужем, но ничуть не печалится по этому поводуФото: Instagram.com
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Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей. Младшей наследнице сейчас всего четыре года, а старшей - 17 лет. При этом знаменитость не забывает и о себе и говорит, что только сейчас обрела истинное счастье.

Екатерина Климова в настоящее время не замужем, но ничуть не печалится по этому поводу. "Любить - большая роскошь. Не знаю, получится ли у меня. Возраст, опыт... К тому же в моем сердце и голове сейчас так мало свободного пространства!.. К 40 годам пришла любовь. К себе! Внимание, уважение, принятие и прощение, а это самое главное. Одним словом, произошла перезагрузка, чему я очень рада", - рассказала знаменитость.

Она не скрывает, что быть одной непросто: "Да и неправильно, особенно если есть дети. Одиночество - это не выход".

Однако Климова не скрывает - в ее жизни хоть и было мало романов, но когда она влюблялась, то ее накрывало, как говорится, с головой. Плодом такой любви и стали четверо детей.

"Изначально я не собиралась обрастать таким количеством детей. И каждый раз была не готова. Новость о том, что стану мамой, заставала врасплох. Многодетность не была целью жизни, но раз так случилось, мой выбор очевиден", - цитирует актрису "Караван историй".

По ее словам, управляться с детьми ей помогают няни и бабушки. К тому же с отцами наследников Кате удалось остаться в хороших отношениях. "У всех моих детей есть папы. Они имеют возможность общаться когда угодно, сколько угодно, на любой территории. Все зависит от желания и занятости отцов. Пусть все дружат, я только счастлива от этого", - заявила Климова.

Екатерина подчеркнула, что категорически не говорит об отцах своих детей ничего плохого. "Всегда думаю о том, что дети могут прочитать все, что скажу в запальчивости, и сделать свои выводы. В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь. Не сошлись характерами. Три раза" - смеется звезда.

При этом не исключает, что однажды встретит мужчину своей мечты и у нее появится пятый ребенок. "Может, на старости лет, если позволят обстоятельства, усыновлю. Были бы силы и желание. В этой жизни вообще все возможно, даже самое невероятное", - заявила знаменитость.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. Недавно бывшие супруги вместе пришли на выступление малышки на соревнованиях по танцам. Меж тем, Гела начал проявлять активность в соцсетях. Он осыпает свою экс-супругу "лайками".

ИСТОЧНИК KP.RU

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