В Абхазии порядок страшнее революции
«А У ВАС В РОССИИ ЛУЧШЕ, ЧТО ЛИ?»
Вроде и пора подводить итог очередной абхазской революции...
А зачем?
Для русского читателя эта тема инопланетная (подумаешь, «революция на пляже») Или - форменная дикость. Русский представить не может: как это, без выборов, как в деревне, - собрались у сельсовета, выставили плечом дверь, выкинули старого председателя, и теперь решать - кто новый...
Но мне, пишущему об Абхазии последние 20 лет, хочется уже однажды наконец-то выговориться.
И чтоб меня услышали не только русские. Но и уважаемые абхазы.
После недавних репортажей кое-кто из них написал мне «по-братски»: «Больше в Абхазии не показывайся».
И я задумался - не перегибаю ли палку, описывая местные язвы? И не то, что я сильно боюсь получить нож в ребро, скорее из тактичности...
Как писал Пушкин, «я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног - но мне досадно, если иностранец разделяет мое чувство».
Тут иностранец (в Абхазии, где почти все с российскими паспортами) - я.
Да и что может сказать нового очередной российский журналист с его великодержавными комплексами. Такой разговор с абхазом заканчивается быстро: «А у вас в России, что ли, лучше?»
Ты пытаешься сказать - лучше. Пытаешься напомнить о такой степени деградации местной власти, что большую часть вопросов в Абхазии, простите, уже решают смотрящие и воры в законе.
Но кто тут слушает русского?!
Ты можешь божиться, что любишь Абхазию и злая ирония у тебя не из ненависти, а наоборот, от боли за Страну души, - бесполезно.
Январь 2020 года. Митингующие у здания Администрации президента Абзахии. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС
А ведь ничего не предвещало... В Абхазии внезапно началась революция
В здании администрации президента Абхазии.
«ПРИДУТ РУССКИЕ - И ВСЕ СКУПЯТ»
И я много думал: от чего все это? И пришел к неожиданному выводу.
Жители Абхазии, желая перемен к лучшему, на самом деле их не хотят.
Здесь жизнь не так плоха, как считается. Зарплаты 15 - 20 тысяч рублей, как в какой-нибудь Тверской губернии. Электричество - 40 копеек за киловатт (у нас 4 рубля). Море, солнце, летом - курортные деньги...
И хотя ворчат на неустроенность и беззаконие, все... боятся реформ.
И потому главный запрос абхазов к своему президенту - не вмешивайся в нашу жизнь, не нарушай нормы и традиции. Просто денег дай!
Прочувствуйте парадокс.
Продажа недвижимости?
Нет. Придут русские - все скупят.
Добыча нефти?
Нет. Нарушится экология.
Инвестиции? Хорошо. Но чтобы деньги были русские, а инвесторы - абхазы. «Это наша земля. Мы тут хозяева».
Защита иностранных инвесторов? Хорошо. Но если они заденут моего родственника, то мы будем разбираться не в лживом суде, а по «справедливым» воровским понятиям или законам гор.
Сухум. У здания железнодорожного вокзала.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ну то есть все абхазские форумы полны стенаний, что в стране коррупция и кумовство, и даже президент не может посадить ни одного негодяя, потому что за ним чей-то клан. Но все радостно одобряют закон о госязыке, по которому уничтожается единственный вариант обойти клановую систему - назначить на ключевые должности русских. Для страны оказывается важнее иметь на должности носителя абхазского языка, чем некоррумпированного профессионала.
РЕЦЕПТ СААКАШВИЛИ ТУТ НЕ ПРОЙДЕТ
Складывается стойкое впечатление - люди интуитивно чувствуют, что наведение порядка в Абхазии сломает уклад их жизни.
Что приход на должность президента, извините, с «железными яйцами», который решится очистить авгиевы конюшни (говорят, здешняя прорицательница нагадала, что он придет только через 50 лет), приведет к национальной трагедии.
И дело не только в том, что воры, смотрящие будут вышвырнуты из страны или посажены (причем не в местную тюрьму-санаторий, а в обычную российскую зону), а это значит - разруливать конфликты будут не авторитеты и суд родственников, как сейчас, а зачищенные от взяточников милиция и суд.
Сколько людей после чисток лишатся работы!
Сколько несправедливости - в старом понимании этого слова - вдруг обрушится на Абхазию.
Точно так же соседи абхазов - грузины ненавидели президента Саакашвили, чьи суды сажали подростков на 6 лет за кражу зеркал с машин. И сколько людей оказались в нищете, когда Мишико выгнал всех взяточников из полиции - и набрал на хорошие зарплаты честную молодежь (заставив ее, правда, стучать друг на друга).
И тогда людям придется сидеть на работе с 9 до 18, чтобы не потерять работу. И тогда европейская пунктуальность будет тихо разъедать традиции - уже нельзя будет в рабочее время ездить на бесчисленные похороны-свадьбы. И тогда люди заскучают по временам, когда деньги им доставались пусть грязнее, зато проще...
Сочи. Адлер. Торговля абхазскими мандаринами у границы с Абхазией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ДЕТСТВО
Вот именно то, чего опасается, как мне кажется, мудрая Абхазия, словно сознательно задерживая свое государственное детство.
Ведь ребенка любят, кормят и прощают за шалости просто так. Когда ты ребенок, не надо идти в холодную, взрослую, полную ответственности жизнь взрослых.
Потому и выборы президента в Абхазии (а они назначены на 22 марта) похожи не на соревнование программ и путей развития, а на попытку найти Хорошего Человека, который будет дружить с Москвой.
И делиться «надруженным» с народом честно.
Иногда кажется, что этот путь верный. А у другого - слишком большие риски.
Но люди устали так жить. От апатии умирают целые государства.
И что бы не выбрала Страна души, я искренне надеюсь написать когда-нибудь: «Дела в Абхазии пошли на лад».
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии.
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ИСТОЧНИК KP.RU