2020-01-09T17:47:36+03:00
Политика

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики

Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов [видео]
Владимир ВОЛОШИН
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Участники митинга в Сухуме взломали дверь в здании администрации президента Абхазии. Фото: Анжела Кучуберия/ТАССУчастники митинга в Сухуме взломали дверь в здании администрации президента Абхазии. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС
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В этой непризнанной и буйной стране ситуация развивается со скоростью огня в пороховом погребе.

Все началось с сегодняшнего утра, когда оппозиция начала давно обещанный митинг, приуроченный к заседанию суда, где проигравший прошлогодние августовские президентские выборы кандидат на главный пост в Абхазии Квициния пытался их оспорить.

И, казалось бы, рядовой абхазский митинг внезапно превратился в очередную «мандариновую» революцию – причем ровно по тому же сюжету, по которому нынешний руководитель Абхазии Рауль Хаджимба сверг предыдущего – Анкваба.

Тогда протестующие сломали дверь в президентском дворце, разбили в нем революционный лагерь – и конкурент бежал. Теперь – снова главная дверь страны выбита, в кабинетах среди разбросанных по полу бумаг торжествуют революционеры. На кадрах (смотрите видео) прекрасно видно, что толпа ходит по коридору здания. Часть коридора забаррикадирована офисной мебелью.

Штурм администрации президента Абхазии.

Как утверждают мои источники в Абхазии, президент Хаджимба бежал из дворца и в любой момент может объявить о своей отставке. По крайней мере абхазские силовики не предпринимают никаких действий для защиты законной власти (как, впрочем, и в предыдущий раз).

Причиной столь неожиданного развития событий, как утверждают местные – вовсе не симпатии абхазов к оппозиции. Хаджимба, как говорят, погубил случай, произошедший 22 ноября в сухумском ресторане «Сан-Ремо», где киллеры в масках расстреляли местных криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика).

На кадрах прекрасно видно, что толпа ходит по коридору здания. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

На кадрах прекрасно видно, что толпа ходит по коридору здания. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Судя по тому, как Абхазия погрузилась чуть ли не в официальный траур, криминальные авторитеты были очень уважаемыми людьми.

До такой степени, что на улицу вышли люди с требованием найти виновных.

Ну а когда был арестован один из подозреваемых - Демур Ахалая, который работал в Антитеррористическом центре, а также служил в Госслужбе охраны и Службе госбезопасности республики, по Абхазии поползли черные слухи – не Хаджимба ли стоит за этим...

Вероятно, это стало одной из причин новой «мандариновой» революции. По крайней мере, протестующие настроены решительно.

Ситуация, говорят, усугубилась тем, что из России прибыло подкрепление из родни убитых авторитетов, которые стали чуть ли не главной движущей силой революции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посольство РФ в Абхазии заявило, что угрозы российским туристам нет. Но советует россиянам избегать места проведения акций оппозиции в Сухуме. "Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - говорится в сообщении посольства.

В Абхазии начались переговоры с оппозицией, взявшей президенсткую администрацию штурмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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