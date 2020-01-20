Лучшие фильмы XXI века по версии журнала Empire
Киножурнал Empire опубликовал рейтинг лучших кинокартин XXI века. В ТОП-10 фильмов вошли картины, которые выбрали не только журналисты, но и читатели издания. Большинство из них сняты в жанре фэнтези или фантастика.
Первое место присудили кинокартине "Безумный Макс: Дорога Ярости".
"Безумный Макс: Дорога Ярости"Фото: кадр из фильма
Режиссером кинокартины был Джордж Миллер, а главную роль исполнил фильме исполнил Том Харди. Картина получил множество положительных отзывов и оценок от критиков, благодаря чему попала во множество списков "лучших фильмов".
На втором месте расположился "Властелин колец: Братство Кольца".
Безумный Макс: Дорога ярости Русский трейлер .
"Властелин колец: Братство Кольца"Фото: кадр из фильма
Этот фильм снял Питер Джексон. Кинокартина по произведениям Толкиена о мире, где живут хоббиты, эльфы, волшебники, гномы и гоблины произвела фурор. Фильм понравился не только толкиенистам, но и простым обывателям, за что журналисты и присудили кинокартине второе место.
Замыкает тройку лидеров "Темный рыцарь".
Властелин колец: Братство кольца русский трейлер.
"Темный рыцарь"Фото: кадр из фильма
Режиссером в фильме про Бэтмена выступил Кристофер Нолан, а главную роль исполнил Кристиан Бейл. Работа Нолана переформатировала жанр фильма-комикса и предложила очень мрачный взгляд на приключения Бэтмена. Фильм продал 3 миллиона DVD-дисков и стал наиболее пиратируемой в Интернете картиной 2008 года.
Примечательно, что из 10 лучших фильмов 21-го столетия по версии Empire - больше половины -фэнтези или фантастика.
Темный рыцарь - русский трейлер.
ТОП-10 лучших фильмов XXI века версии журнала Empire:
1. "Безумный Макс: Дорога Ярости"
2. "Властелин колец: Братство Кольца"
3. "Темный рыцарь"
4. "Начало"
5. "Лунный свет"
6. "Социальная сеть"
7. "Мстители: Война бесконечности"
8. "Прочь"
9. "Лабиринт Фавна"
10. "Трудности перевода"
ИСТОЧНИК KP.RU