Лучшие фильмы XXI века по версии журнала Empire

Киножурнал Empire опубликовал рейтинг лучших кинокартин XXI века. В ТОП-10 фильмов вошли картины, которые выбрали не только журналисты, но и читатели издания. Большинство из них сняты в жанре фэнтези или фантастика.

Первое место присудили кинокартине "Безумный Макс: Дорога Ярости".

"Безумный Макс: Дорога Ярости"Фото: кадр из фильма

Режиссером кинокартины был Джордж Миллер, а главную роль исполнил фильме исполнил Том Харди. Картина получил множество положительных отзывов и оценок от критиков, благодаря чему попала во множество списков "лучших фильмов".

На втором месте расположился "Властелин колец: Братство Кольца".

Безумный Макс: Дорога ярости Русский трейлер .

"Властелин колец: Братство Кольца"Фото: кадр из фильма

Этот фильм снял Питер Джексон. Кинокартина по произведениям Толкиена о мире, где живут хоббиты, эльфы, волшебники, гномы и гоблины произвела фурор. Фильм понравился не только толкиенистам, но и простым обывателям, за что журналисты и присудили кинокартине второе место.

Замыкает тройку лидеров "Темный рыцарь".

Властелин колец: Братство кольца русский трейлер.

Режиссером в фильме про Бэтмена выступил Кристофер Нолан, а главную роль исполнил Кристиан Бейл. Работа Нолана переформатировала жанр фильма-комикса и предложила очень мрачный взгляд на приключения Бэтмена. Фильм продал 3 миллиона DVD-дисков и стал наиболее пиратируемой в Интернете картиной 2008 года.

Примечательно, что из 10 лучших фильмов 21-го столетия по версии Empire - больше половины -фэнтези или фантастика.

Темный рыцарь - русский трейлер.

ТОП-10 лучших фильмов XXI века версии журнала Empire:

1. "Безумный Макс: Дорога Ярости"

2. "Властелин колец: Братство Кольца"

3. "Темный рыцарь"

4. "Начало"

5. "Лунный свет"

6. "Социальная сеть"

7. "Мстители: Война бесконечности"

8. "Прочь"

9. "Лабиринт Фавна"

10. "Трудности перевода"