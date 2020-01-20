Испанский пентхаус митрополита Илариона оказался фейком

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В декабре, прямо перед заседанием Священного Синода, что многие сочли не случайным, СМИ стали раскручивать сенсацию: оказывается, у главы Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона есть тайная элитная недвижимость. А именно - подаренный ему живущим в Испании бизнесменом Михаилом Боцко пентхаус в жилом комплексе Mare Nostrum II в испанской Альтее стоимостью 950 тысяч евро (порядка 66 миллионов рублей). Московская Патриархия эти новости не комментировала.

ГОСТЕВАЯ КВАРТИРА И ЧУЖИЕ ДОЛГИ

Для того, чтобы узнать, сколько в действительности стоит недвижимость в этом жилом комплексе, достаточно набрать его название в поисковике. На нескольких сайтах, на которых ведется продажа квартир в этом доме, указано, что стоимость варьируется от 399 до 500 тысяч евро. И это нынешние цены – не 2011 год, как было указано в публикациях. Тогда, кстати, цены на недвижимость в Испании были ниже.

Но, может быть, у владыки какая-то эксклюзивная супердорогая квартира в том же доме? Действительная площадь так называемой «квартиры митрополита» – не 235, как утверждалось, а 93 квадратных метра, и стоимость ее на тот момент составляла не 950 тысяч, а 262 тысячи. По курсу 2011 года это около 8 миллионов рублей - сегодняшняя стоимость средней однокомнатной квартиры в Москве. Получается, журналисты увеличили площадь квартиры в 3 раза, а стоимость - почти в 4. Бассейна в ней нет, есть только общий бассейн для всех жильцов комплекса. Нет и отдельного входа с улицы.

Справедливо отмечалось, что в Альтее митрополита видели всего один раз – в том самом 2011 году. В городе тогда только что завершилось строительство храма Михаила Архангела – единственного на тот момент русского православного храма в Испании. Митрополит отслужил в нем литургию, а потом встретился с мэром города, пытаясь помочь строителю храма, бизнесмену Михаилу Боцко, решить вопросы, касающиеся статуса территории, на которой был построен храм.

Михаил Боцко. Фото ippo.ru

А в 2016 году митрополит выписал доверенность на Новруза Мамедова – того самого, которого журналисты ошибочно назвали бывшим премьер-министром Азербайджана. В действительности это полный тезка бывшего премьера. Согласно доверенности, Мамедову передаются все права на квартиру, включая право переоформления квартиры на себя, продажи, подачи судебных исков и т.д. В чем причина?

«КП» удалось связаться с Мамедовым и вот, что он рассказал: «Михаил Боцко в 2011 году предложил передать эту недвижимость митрополиту безвозмездно в качестве гостевой квартиры. Митрополит согласился. Однако застройщик – Боцко – до сих пор не выплатил долги банку. Причем не только по этой квартире, но и по другим, которые продавал, скрывая от покупателей тот факт, что они находятся под обременением. В 2016 году митрополит, с которым мы хорошо знакомы, попросил меня помочь ему избавиться от этой сомнительной «собственности». Мы договорились, что он передает эту квартиру мне – тоже безвозмездно, а я делаю с ней, что хочу. Подписали соответствующие бумаги. Однако переоформить ее на себя мне до сих пор не удалось из-за долгов, которые невозможно оплатить, кроме как взыскав их с застройщика. Это мне объяснил мой адвокат».

Учитывая, что Боцко ипотеку за построенные им квартиры так и не выплатил, жильцы подали против него судебные иски. Однако в числе истцов нет митрополита. Почему? Потому что в Альтее он не бывает, на эту собственность не претендует и рассчитывает лишь на то, чтобы она была скорее реализована с торгов по решению испанского суда и более за ним не «числилась».

А упомянутые долги главы «церковного МИДа» (его назвали самым большим должником из жильцов с коммунальной задолженностью в 20 тысяч евро) на самом деле являются проблемой застройщика.

Таким образом получается, что новость о пентхаусе митрополита – фейк, а опубликованные сведения по большей части ошибочные.