Мать пропавшего под Смоленском Влада Бахова: «Если следователи считают, что мой сын утонул в болоте, то почему они его там не ищут?»

Девятиклассник Влад Бахов пропал 6 апреля под Демидовым. Отмечал за городом день рождения друга в компании 12 человек. Со слов товарищей, сильно напился, отошел в лес и исчез. Приятели хватились Влада спустя час, кинулись искать, но не нашли. За 9 месяцев эту местность прочесали 3 000 добровольцев. Ни одной зацепки, ни одной улики.

«Комсомолка» первой написала об этой истории. В ней немало странностей и вопросов. Например, почему дети искали Влада в лесу, но никто не позвонил ему домой, чтобы узнать вдруг он уже с родными. Почему вся компания, с которой гулял Влад, не желает разговаривать с журналистами?

Одновременно с нами тему подхватили организаторы ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Страна посмотрела уже две программы, посвященные Владу. На днях мы пообщались с мамой Влада Анастасией, чтобы узнать, изменилось ли что-нибудь после столь широкой огласки.

- Никаких изменений нет, - ответила Настя. – Конечно, общественность узнала, стали много обсуждать этот случай. В соцсетях бурная реакция, но реальных последствий никаких. Мой сын так и не найден.

- Известно, что губернатор Смоленской области Алексей Островский откликнулся на вашу историю.

- Он мне позвонил, предложил любую помощь, которая понадобится. Единственное, о чем я его попросила, чтобы организовали поиски с привлечением грамотных специалистов, поисковиков.

- Но за 9 месяцев лес прочесали вдоль и поперек!

- Основная версия следствия, что Влад в лесу, утонул в болоте или в озерах. Хотя лично я не видела там глубоких болот, в которых человек мог бы утонуть. Но если вы так считаете, ищите в болоте. Привлекайте спасателей из МЧС, водолазов с хорошим оборудованием, чтобы искать в озерах.

- Поиски по отмашке губернатора прошли 25 декабря?

- Да. Но мне кажется, это больше показуха была. Организовали только наземные поиски, о старте которых объявили буквально за считанные часы. В среду вечером сообщили, что в четверг будут искать – приглашаем, мол, волонтеров. Разве это нормально? У людей работа. В итоге, на место приехали поисковики «Сальвара» и около 20-ти полицейских. Все почти из Демидова. Я сама на поисках не была, но там был отец Влада Андрей. Он рассказывал, что искали всего полдня. Квадропкоптер запустили. Но результат нулевой.

- Следователи звонили вам после огласки в центральной прессе?

- Нет. Я сама звонила им. Но ответ один - ничего нового. Я спрашивала про данные биллинга сотовых телефонов участников того пикника, про данные соцсети «ВКонтакте». Вся информация получена, но мне ничего об этом не говорят. Спрашивала, почему с подростками не работают? Кроме полиграфа никаких других мероприятий не проводится. Можно же делать перекрестные допросы, очные ставки. А следователи зациклились только на детекторе. Еще по показаниям детей у меня есть вопросы.

Мама и отчим Влада.

- Какие?

- Я не могу рассказывать подробности, потому что по закону не имею права. Но я считаю, что дети путаются, говорят удивительные несуразности. Но следователь на них внимания не заостряет.

- В одной из телевизионных программ девочки рассказали о той вечеринке.

- Мне показалось странным их поведение. Марина улыбается. Пропажа человека – это разве весело? Всю съемку девочки смотрят друг на друга, переглядываются - как бы лишнее не сказать.

- Как вы сами думаете, что произошло?

- У меня много вариантов из-за отсутствия информации. Но я думаю, что это криминал. Все до одного дети говорят - он не мог уйти сам, потому что был сильно пьян, но при этом они поехали его искать на дискотеку, до которой топать несколько километров. Подозреваю, что там произошло что-то неумышленное.

- В Демидове, полагаю, многие возмущены этой историей?

- Очень. Люди не понимают, почему до сих пор никаких результатов нет. Но меня вот что удивляет. Многие демидовцы говорят, что смотрели видео, где ребята издеваются над Владом и даже якобы нужду на него справляют. Обсуждают это видео в кругу знакомых, но никто не хочет заявить о нем следователям. Почему? Боятся кого-то?

- Вы объявляли награду в миллион рублей за достоверную информацию.

- Никакой реакции не было. Ни одного звонка. Звонят просто неравнодушные люди.

- Вы хотели попасть на прием к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

- А я записалась, но мое заявление спустили в Смоленск. Перед новым годом я записалась повторно. Но пока никакой реакции. Знаю только, что в Смоленск до делу Влада должны приехать криминалисты из центрального аппарата СК.

ОФИЦИАЛЬНО

Проверили все, правдивой информации пока нет

В Следственном комитете по Смоленской области рассказали нам, как идет расследование уголовного дела по факту исчезновения Владислава Бахова.

- После освещения обстоятельств данного происшествия на федеральном канале «Россия 1» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» руководителем СУ СК России по Смоленской области даны дополнительные письменные указания о ходе расследования уголовного дела, с учетом доводов, оглашенных на передаче, - пояснила официальный представитель смоленского следкома Наталья Зуева. - Все доводы, озвученные на двух передачах, были тщательно проверены следственно-оперативным путем и не нашли своего объективного подтверждения. Следствие продолжает отрабатывать различные версии произошедшего от несчастного случая до криминальной. Кроме того, оказывается практическая помощь сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, ими используется весь потенциал технического оснащения для установления местонахождения молодого человека.

Мы будем и далее следит за этой историей. Просим всех, кто что-либо знает о пропаже Влада, обратиться по адресам: vars@kp.ru или konata@kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749844" frameborder="0"></iframe> Владислав Бахов штурмует крышу беседку.

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