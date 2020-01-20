Биография Игоря Краснова: расследовал убийство Немцова. И крутит на турнике «восьмерку»

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генерального прокурора и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», - сообщили в пресс-службе президента.

Совет Федерации уже во вторник рассмотрит кандидатуру Краснова в профильных комитетах, а в среду, 22 января, планирует вынести ее на голосование.

Кто же он - новый, без пяти минут, Генпрокурор России (а в том, что Совфед утвердит предложенную президентом кандидатуру, сомнений мало)?

Биография Игоря Краснова, новый генеральный прокурор России: 44-летний Игорь Краснов родился в Архангельске. Окончил Поморский госуниверситет имени Ломоносова. С 1997 года работал в прокуратуре. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет - старшим следователем по особо важным делам при председателе СК. В 2016 году назначен заместителем главы СК.

Игорь Краснов сменит Юрия Чайку на посту Генпрокурора РФ. Фото СКР

В первую очередь Игорь Краснов известен тем, что расследовал такие громкие дела, как покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и деятельность русских националистов-радикалов. Также он возглавлял следственную группу, расследовавшую убийство Бориса Немцова. Расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный».

В 2011 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Про личную жизнь Игоря Краснова в Следственном комитете России распространятся не любят. Однако, как стало известно журналистам «КП», один из главных следователей Следственного комитета России воспитывает дочь. Имеет три увлечения: игра в шахматы, бег и подтягивание на турнике. Не известно точно, сколько раз кандидат на должность Генпрокурора может подтянуться, но говорят, что он запросто «крутит» на турнике «восьмерку».

Юрий Чайка возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года. До этого он занимал пост министра юстиции. 15 июня 2016-го он был переназначен на должность Генпрокурора на 5 лет. Срок его полномочий должен был истечь в следующем году. На какую работу перейдет Чайка - пока неизвестно.