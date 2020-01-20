«Я готов к любому финалу»: звезда сериала «Воронины» два года борется с раком

75-летнего Народного артиста России Бориса Клюева, чей стаж в кино уже более полувека, вся страна полюбила за роль главы большого семейства Николая Петровича в популярном сериале «Воронины». За 10 лет вышло более 500 серий ситкома, а фразочки сурового пенсионера в трико и майке-алкоголичке вроде «Египетская сила!» ушли в народ. На экране высоченный и широкоплечий Клюев выглядит как человек-гора: бодрый, пышущий здоровьем и сарказмом. Поэтому зрители даже не догадывались, что в последних сезонах актер выходил на съемочную площадку, превозмогая боль.

- Да, я болен, - подтвердил Борис Клюев слухи о борьбе с раком легких в программе «Судьба человека». - Знаете, я всегда был физически сильным: до 65 лет поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис… И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо — температура 39 и прочее - сделал рентген. Тогда-то мне и сказали о болезни.

С тех пор два года Клюев активно лечится, стараясь при этом не бросать съемки в кино и спектакли в родном Малом театре.

- Как видите, я в форме и буду лечиться, пока это будет приносить какие-то результаты. Но я готов к любому варианту событий, - философски заметил артист. - Я считаю, что прожил интересную красивую жизнь, и если Господь возьмет меня, я отнесусь спокойно. Хотя сейчас все это лечится, и надеюсь, что организм меня не подведет.

Также артист рассказал о страшном горе — смерти единственного сына, 23-летнего Алексея. С ребенком от первого брака Клюев почти не общался и узнал о трагедии лишь месяц спустя, за что до сих пор себя корит.

- Удобная формулировка - «сердечная недостаточность», но я в нее не верю, - кратко высказался актер о причинах смерти сына и добавил, что во втором браке с женой-спортсменкой детей у них так и появилось: «Спорт высоких достижений не щадит здоровье — он не оставил ей шансов. Я мог бы завести детей на стороне, но это было бы предательством. Мы смирились».

Напомним, Борис Клюев дебютировал в кино в далеком 1968 году. Начинал с малого — его первые эпизодические роли даже не указывались в титрах. Известность пришла а актеру спустя 10 лет с ролью графа Рошфора в легендарной картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Кроме того, Клюев снимался в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить» и других известных советских картинах.

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