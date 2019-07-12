"Не заблуждайтесь, что он здесь не бывает": Борис Клюев рассказал о корпоративах Кикабидзе в России

СЕГОДНЯ 22:27 2019-07-12T22:29:19+03:00

По словам актера, в контракте артиста прописано, что о его приезде никто не должен знать

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Борис Клюев разоблачил самого Вахтанга Кикабидзе. Актер сдал своего коллегу по цеху рассказав, что тот продолжает выступать на корпоративах в России несмотря на свое обещание. Его он дал давным-давно, после войны 2008 года.

"Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты…", - заявил Борис Клюев в интервью сайту mk.ru

Актер не стал раскрывать своих источников, но уверяет, что все именно так. Клюев заявил, что не питается слухами, однако "хорошо знаю всю эту публику". Он уточнил, что об этом до сих пор не было известно из-за особого пункта в контракте.

"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает", - заявил Борис Клюев.

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ИСТОЧНИК KP.RU