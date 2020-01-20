Британцы не отдают допинг-пробы своей легенды. Почему у них не отбирают флаг?

В спортивном мире очередной околодопинговый скандал. У Британского антидопингового агентства запросили старые пробы легенды легкой атлетики Мо Фары. «Не отдадим, вы их испортите!», - так звучит общий смысл дерзкого ответа UKAD. Если антидопинговые службы во главе с ВАДА это проглотят, то это станет лучшим доказательством, что дело против России – особенное.

Вы же знаете Мо Фару. Не можете не знать. Это легенда британского спорта - четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов и шестикратный чемпион мира, и вообще самый что ни на есть настоящий сэр, несмотря на сомалийское происхождение. По масштабу значимости для Великобритании сэра Мо можно сравнить с Еленой Исинбаевой в России. И теперь эту звезду сверхмощной яркости Британское анти-допинговое агентство всеми силами спасает от возможного свержения с трона.

Не так давно на махинациях с допингом поймали тренера Мо Фары – Альберто Саласара. Он поил вином беззакония (на этике значилось «тестостерон») своих подопечных.

- Ну-ка, - заинтересовалось американская USADA, которая ведет это дело. - Давайте глянем, что там в старых пробирках самого звездного воспитанника этого тренера. Давно про вашего этого Мо Фару слухи нехорошие ходят.

- Не-а, не глянем, - замотало головой Британское антидопинговое агентство.

- Как не глянем? – опешило USADA. – Почему?

- Да если каждый будет глядеть допинг-пробы, то они испортятся! – резко оборвали разговор британцы.

А потом через губу пояснили: если что, мы не только вам, американцам, ничего не отдадим. Но и ВАДА пошлем подальше. Все потому, что взятые британцами допинг-тесты они считают своим имуществом, отдавать их не собраться, и вообще если размораживать-замораживать эти пробы, то они быстро придут в негодность.

Российские юристы замерли в восхищении от простоты аргументации. А ВАДА от такого же калибра наглости и вовсе лишилось речи. Оно второй день беззвучно открывает и закрывает рот, не понимая, как вообще реагировать. Но пока ни одного пресс-релиза с реакцией на скандал нет.

А вместе с ВАДА, USADA и другими союзниками в борьбе за чистый спорт обалдевает весь мир. Все-таки так удивленно все сражались с Россией, дружно писали требования наказать их, и вот британцы теперь отказываются сотрудничать в расследовании других дел.

- А что, разве так можно было? – удивленно написал в соцсетях Сергей Шубенков, который вот уже несколько лет прыгает через барьеры под нейтральным флагом, пока ВАДА до проверяет-перепроверяет допинг-пробы из Московской лаборатории.

- По закону не имеют права не отдавать допинг-пробы, - тычут юристы в пункт 6.5 Всемирного антидопингового кодекса. И Маргарита Пахноцкая, зам гендира РУСАДА, спрашивает куда то в пустоту: Ну как же так? Законы то для всех одни и те же?

На самом деле там не все так просто. Формально британцы с запросом вскрыть пробы пока послали куда подальше не само могущественное ВАДА, а своих коллег американцев. Но и это довольно странно. Даже старина Хайо Зеппельт, без которого не начинается ни одна истерия вокруг российского спорта, признает очевидное. «UKAD не стоит удивляться, что их критикует Россия. Это и правда создает облако недоверия», – написал Зеппельт в своем твиттере.

А ВАДА все так и молчит. И тут уже непонятно почему. Все-таки ВАДА твердо намерено отнять у России флаг и гимн на две Олимпиады примерно за то же самое, чем сейчас занимается UKAD – отказ в той или иной форме передать те данные о допинг-пробах, что у них есть. Но британцам это вполне может сойти с рук.

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- Санкции ВАДА касаются только крупнейших международных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Так что наши спортсмены смогут выступать на чемпионатах Европы и этапах Кубков мира. Но многое будет зависеть от позиции федераций по видам спорта. (подробности)