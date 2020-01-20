Максим Орешкин примет участие в деловой программе «Русского дома» в Давосе

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие в сессии «Неравенство как барьер экономического роста», которая будет проходить 22 января в рамках деловой программы проекта «Русского дома» в Давосе.

В обсуждении вопросов социально-экономического дисбаланса государств в эпоху глобализации также примет участие инвестор с мировым именем, основатель хедж-фонда Bridgewater Рей Далио. Модератор сессии - директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Кроме того, традиционно в «Русском доме» в Давосе пройдет закрытая встреча и. о. главы Минэкономразвития РФ с компаниями – членами Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

Официальная российская резиденция откроет свои двери уже сегодня, 20 января, и будет встречать участников Всемирного экономического форума и гостей Давоса до 24 января. Трансляции мероприятий деловой программы будут доступны в режиме онлайн на официальном сайте Фонда Росконгресси проекта «Русский дом»

Полная программа мероприятий официальной российской резиденции доступна на официальном сайте проекта «Русский дом».