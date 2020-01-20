2020-01-20T18:00:01+03:00
В мире

Депутат Бундестага: Россия и её народ понесли самые тяжёлые жертвы в ходе войны 1941-45 годов

Спикер фракции «Альтернативы для Германии» по международным делам Армин-Паулюс Хампель ответил на попытки исказить историю Второй мировой
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Спикер фракции «Альтернативы для Германии» по международным делам Армин-Паулюс Хампель ответил на попытки исказить историю Второй мировойСпикер фракции «Альтернативы для Германии» по международным делам Армин-Паулюс Хампель ответил на попытки исказить историю Второй мировойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нынешней зимой — целая серия юбилеев решающих битв финального этапа Второй мировой войны. 17 января 1945 года, ровно три четверти века назад, от гитлеровской оккупации была освобождена Варшава. Но радуются не все — например, зам. главы МИД Польши Павел Яблоньский назвал это «не освобождением, а попаданием в новую коммунистическую неволю».

Ещё одно неожиданное заявление последовало из ФРГ, от главы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Алисы Вайдель. Некто написал от её имени на странице на фейсбуке довольно гадостный пост — о «массовых изнасилованиях немецких женщин» и прочем варварстве, якобы имевшем место при вступлении Красной Армии в Восточную Пруссию (ныне — Калининградская область РФ). Стоит ли говорить, что подобные «факты» было плодом ещё геббельсовской пропаганды времён агонии третьего рейха и давно опровергнуты профессиональными историками.

После возмущения российской общественности — скандальный пост был удалён, а «КП» попросила «Альтернативу для Германии» всё-таки сформулировать свою позиции относительно событий тех лет. Приводим ответ — заявление депутата Бундестага, спикера фракции АдГ по международным делам Армина-Паулюса Хампеля:

— В эти январские дни отмечается 75-я годовщина решающего наступления Красной Армии в Восточной Пруссии в конце Второй мировой войны против нацистской Германии. Россия и её народ понесли самые тяжёлые жертвы во время войны 1941-1945 годов. Миллионы павших и перемещенных лиц предупреждают нас, что никогда больше не должно быть войны как между нашими нациями, так и в Европе. Это была страшная борьба между нашими народами, которая в своей самой низкой точке в 1945 году также стала новым началом. Русские и немцы были тесно связаны на протяжении веков — и в основном добрыми узами. Мы зависим друг от друга, и идея [Президента России Владимира] Путина о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока должна быть реализована в долгосрочной перспективе, в том числе для мира и безопасности в общем доме — Европе. Во имя нашего будущего, мы должны развивать общую культуру памяти, которая примиряет и объединяет нас, — полагает Армин-Паулюс Хампель.

Ранее другой депутат Бундестага от АдГ, Пётр Быстрон, назвал попытки реабилитации нацизма на Украине «большой проблемой».

Напомним, партия «Альтернатива для Германии» является единственной, последовательно выступающей против антироссийских санкций и бесконтрольного приёма нелегальных мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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