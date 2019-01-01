2019-01-01T20:41:20+03:00
Политика

Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»

Политик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикалов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Политик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикаловПолитик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикаловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

1 января радикалы в разных городах незалежной традиционно провели факельные шествия в честь дня рождения одного из отцов-основателей украинского национализма, вдохновителя массового террора против «врагов Украины» накануне и в ходе Второй мировой — Степана Бандеры. Уже с первых дней войны его Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) помогала гитлеровцам в «окончательном решении еврейского вопроса» на Украине — так, сразу после взятия немцами Львова 30 июня 1941 года бандеровцы организовали в городе погром с массовым убийством почти 10 тысяч евреев и поляков.

В разговоре с «КП» сегодняшние шествия последователей Бандеры прокомментировал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Пётр Быстрон:

— Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма, — сказал нам Быстрон.

Что характерно, крупные берлинские СМИ, несмотря на такую антифашистскую позицию спикера парламентской фракции АдГ по международным делам (которую в схожей форме регулярно высказывают и другие представители этой партии) — продолжают огульно именовать это движение «радикальным» и чуть ли не «неонацистским». При том, что АдГ — одна из немногих крупных немецких партий, выступающая за снятие антироссийских санкций и конструктивные отношения с Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Националисты жгут файеры и бенгальские огни. раздают поздравительные открытки и кричат "Слава Украине" (подробности)

Александр Колпакиди: Степан Бандера был хитрым религиозным фанатиком и ничтожеством

О кумире нынешней Украины, которая 1 января широко отметит 110-летие этого «борца за независимость» незалежной, рассказал историк, соавтор книги «Литерные дела Лубянки» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро
В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году
Миллионы индианок выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт
В ДТП на Украине погибли восемь человек, в том числе трое детей
Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС
В Южной Корее положительно оценили новогоднее обращение Ким Чен Ына
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии
Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов
Варфоломей предоставит "новой" украинской церкви томос об автокефали
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы "Искандер-М" в 2019 году
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
Китай разрабатывает крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях
Устроившим дебош на борту самолета хоккеистом оказался Олег Сапрыкин
Al Jazeera показала видео с моментом сокрытия останков Хашкаджи
Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы
Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенка
Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии