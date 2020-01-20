"Это порнография": Самбурская унизила Асмус за откровенную сцену в "Тексте"

Скандал с фильмом «Текст» и откровенной сценой с участием Кристины Асмус, казалось, утих еще в прошлом году. Пережив мощную волну атаки хейтеров, актриса и ее муж Гарик Харламов вернулись к привычной жизни. С той лишь разницей, что сниматься обнаженной Кристина больше не намерена.

- Ради таких ролей, как в «Тексте» приходят в профессию, - объясняла звезда. - Но думаю, моему мужу это далось тяжело. Я выбираю семью, и теперь даже в белье съемки под большим вопросом.

Однако, киноманы скандальную сцену, видимо не забыли. Так, в Инстаграме актрисы Настасьи Самбурской один из подписчиков задал ей вопрос: «Согласились бы вы на роль в фильме «Текст»?».

- Нет. Это порнография, - ответила звезда «Универа» (которая, к слову, не раз снималась в откровенных фотосессиях) и добавила, что пока прибережет обнаженку, чтобы было чем удивлять зрителя. Правда, через несколько часов резкий комментарий актриса все же удалила, но поздно - он уже разошелся по Сети.

Скандал с фильмом «Текст» и откровенной сценой с участием Кристины Асмус, казалось, утих еще в прошлом году

О том, как сыграла Кристина Асмус, и считает ли он «Текст» порнографией, kp.ru спросила у Юрия Лозы — острый на язык артист недавно оценил наконец нашумевшую картину. Музыкант вступился за актрису, но досталось при этом не Самбурской, а… Ивану Урганту.

- Порно? Да это смешно! И мы говорим об этом после того, как Ваня Ургант облизывал у себя на передаче — самой рейтинговой передаче Первого канала - американскую порнозвезду Сашу Грей? - возмутился музыкант, вспомнив эфир «Вечернего Урганта» за 2013 год. - Тогда любому человеку стало понятно: если ты добился популярности — неважно, какой ценой и каким занятием, тебя могут позвать на главный канал страны. С точки зрения Ивана Урганта, сегодня порноактрисы — вполне легальные звезды, и фильмы для взрослых уже не являются постыдным делом. А мы про «Текст» говорим, где все снято понарошку, там даже акта никакого не было. Да это детский сад по сравнению с реальной съемкой! Асмус, Самбурская… Это даже обсуждать несерьезно, - заключил Юрий Лоза.