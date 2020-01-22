Кого и от чего освободила Красная Армия

ПАМЯТЬ ПОДВИГА - ПАМЯТЬ СПАСЕНИЯ

И у него, у меня нынешние европейцы пытаются свести подвиги наших отцов к нулю, заявляя, что Красная армия заменила якобы «одну оккупацию на другую», не обращая внимания на действительную историческую правду. На днях бывший президент Польши Лех Валенса выступил против подмены исторической правды.

- Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, - заявил экс-президент Польши, фигура сама по себе спорная, но не тогда, когда озвучивает неоспоримые исторические факты. - Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно.

Лех Валенса возглавлял Польшу с 1990 по 1995 годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот я, сын фронтовика, которого в 1976-м году приглашали польские власти в Катовице на Чемпионат мира по хоккею, как освободителя страны, сижу и вгрызаюсь в архивные дела Министерства Госбезопасности СССР по обвинению тех, кто в Аушвице (Освенциме) творили такое, от чего дыхание замирает, а род человеческий начинает казаться сборищем не имеющим право на жизнь ублюдков. Потому что люди на такое не могут быть способны.

Тех, кого судили в 1945-1946-м, приговаривали к смертной казни и приговор приводили в исполнение. Это случилось, в частности, с тремя надзирательницами концлагеря Освенцим, добровольно вступившими в СС и ставшими командирами «60 эсэсманок» (женщин, вступивших в СС и служивших надзирательницами») в этом лагере смерти. Нет оснований их жалеть, потому что женщины из охраны лагеря смерти отличались особой рьяностью и бесчеловечностью, подвергая свой подотчетный контингент не просто смерти, но и издевательствам перед ней. А вот те, кого арестовывали и судили в 1947-м, можно сказать, вытащили самый счастливый билет лотереи, в котором было написано «жизнь». И не только немцы, но и поляки. Которые были пособниками эсэсовцев.

Узники фашистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Трофейный снимок/ТАСС

И было за что. Свидетель Гордон Яков Абрамович, заключенный лагеря Освенцим: «Избивали и эсэсовцы, избивали и старшие по блоку, такие же заключенные. От таких побоев мой брат Моисей через 5 недель заболел, его отправили в 7-й блок, где была немецкая «больница», и вместе с другими больными, примерно 1200 человек, на следующий день утром на автомашинах увезли в крематорий, там газировали и сожгли. В этом же лагере сейчас же, как только нас сюда привезли, сожгли в крематории мою жену Матильду Гордон-Городенская, сына Цви (4,5 года), отца Абрама Иосифовича, 73 лет, и мать Эсфирь Григорьевну, 64 лет. Всего в нашем эшелоне было 3650 человек, все евреи. Из них вошло в лагерь и получили номера 265 мужчин и около 80 женщин. Всех остальных сейчас же посадили на автомашины, увезли в крематорий, газировали и сожгли».

Однажды в лагере умертвили и сожгли за одну ночь более 16 тысяч цыган. Всех полов и возрастов. С евреями обращались не лучше. Причем, не только немцы.

«ИЗБИВАЛ, НО НЕ ДО СМЕРТИ». ПОСОБНИКИ

Протокол допроса следователя СМЕРШ: Скшипек Альфред Янович, поляк, фольксдойчер (так в оригинале). Первая странность из первых же ответов на допросах: «В Освенцимском концлагере я находился в заключении с мая 1940 по март 1942 г…. в лагерь «был заключен без суда на бессрочное время». Следователь не проходит мимо этой несуразности:

- Вас арестовало гестапо за активную борьбу против немцев?

- Да, это так.

- Почему же тогда гестапо освободило вас из мест заключения?

- Причину освобождения меня из лагеря я не знаю.

Можно подумать, что следователь принимает на веру. Но он ведет такую линию, основываясь и на свидетельских показаниях выживших узников, чтобы тот сам начал признаваться:

-Не говорите глупостей… Вас без суда, бессрочно поместили в лагерь. Скажите, за какие заслуги, сделанные вами немцам, вас освободил из лагеря?

- Никаких услуг для немцев я не делал, если не считать того, что пребывая в заключении я с декабря 1940 г. и по день освобождения являлся первоначально заместителем, а потом старшим блока по-немецки «блокельтесте».

Позже, на других допросах он начинает юлить, что «немцы создали такую систему управления в лагере, что все издевательства проводились руками самих же заключенных». И, наконец, прижатый логикой и показаниями, сдается: «До освобождения из лагеря я избивал заключенных и составлял списки из заключенных, истощившихся на работе, которые должны были идти на уничтожение». Но опять начинает финтить: «При такой системе все работавшие заключенные были обречены смерть, и все они постепенно уничтожались… Абсолютное большинство вновь прибывших заключенных прямо шли на уничтожение». Но, оказывается, не для всех Освенцим был лагерем смерти без выхода. Для Скшипека, например, как и для группы освобожденных вместе с ним заключенных поляков.

Фрагмент протокола допроса Альфреда Скшипека. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Скшипек старательно описывает лагерное начальство, подробно дает приметы каждого, со знанием дела рассказывает, как эсэсовцы издевались над заключенными, заставляли избивать друг друга, подвешивали на дыбе со связанными сзади руками на час и более, пытали водой, заставляли по часу и более прыгать или стоять на корточках, избивали палками, травили до смерти псами, а зимой предназначенных для уничтожения заставляли раздеваться догола и оставаться на морозе до тех пор, пока те не падали и не умирали («за один такой «сеанс» погибали 200-300 человек»). Но как только речь заходит про него самого, тут же начинает вилять: «Я лично избивал заключенных, …но забитых до смерти у меня не было. Я это делал с умом».

ЗА МАЛУЮ ДЕНЕЖКУ ЧЕСТНО СТАРАЛСЯ

Допросы идут один за другим, и пан Скшипек меняет показания, видимо, сообразив, что не может объяснить освобождение при «бессрочном заключении». Теперь он показывает: «Я был осужден к заключению сроком на 2 года. По отбытии этого наказания в лагере меня и освободили». И не без некоторого удовлетворения отмечает: «К исполнению своих обязанностей я относился хорошо». Он подробно показывает, что в его блоке, где находилось 350 человек, были только поляки и ни одного гражданина СССР. То есть бил он, получается своих же сограждан-поляков. И, оказывается, делал это не только руками и ногами, для избиений у него был припасен специально кусок толстого резинового шланга.

На территории мемориала в Освенциме (концентрационный лагерь Аушвиц).Фото: REUTERS

Кстати, Скшипек, как и другие старшие блоков, получал от немцев за исполнение своих обязанностей денежное вознаграждение. Как показал на допросе другой «блокэльтестер», австриец вор-рецидивист Александр Шваб, в бытность его заместителем старшего блока, он получал за службу 2 рейхсмарки в неделю, а после того, как стал старшим блоком, как Скшипек, сумма вознаграждения удвоилась.

По его показаниям, Скшипек прекрасно знал, чем занимался и даже обращался к Швабу с просьбой изменить показания в его пользу во время нахождения в соседних камерах тюрьмы в городе Ратибор, где стенки были очень тонкие и позволили арестованным переговариваться: «Скшипек однажды постучал мне через стенку и попросил, чтобы я на следствии не давал показаний о том, что «блокэльтесте» составляли списки на заключенных на заключенных своих блоков, не являющихся трудоспособными и подлежащим отправке… нужно было показать, что такие списки составлялись непосредственно блок-фюрерами, т.е. эсэсовцами, … а старшим блоков приходилось только отбирать из своей картотеки карточки на этих заключенных и передавать их в канцелярию лагеря, т.е. что они выполняли только техническую работу и своей инициативы не проявляли».

Шваб, кстати, был весьма откровенен, отвечая на вопрос, почему он сам так жестоко обращался с заключенными.

- Я старался оправдать оказанное мне командованием лагеря доверие и аккуратно исполнять возлагавшиеся на меня обязанности, - признался он. – Кроме того, я старался выслужиться перед немцами, чтобы быть освобожденным из лагеря.

И вполне мог надеяться, ведь в концлагерь он попал не за борьбу с Гитлером, а за воровство. Кстати, уголовники были тем материалом, из которого гитлеровцы набирали себе помощников.

И Скшипек, и Шваб, и все остальные капо и надзиратели получили по 25 лет тюрьмы, но уже в 1955-м были досрочно освобождены и вернулись домой. Как и все остальные пособники нацистов и сами нацисты. Слава Хрущеву!

Постановление суда в отношении Александра Шваба. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

«ВЫТОПЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЖИР ЧЕРПАЛИ ВЕДРАМИ»

Из показаний Рудольфа Хёсса (в протоколах допроса фигурирует как Хосс – прим. авт.), коменданта Освенцима (Аушвица), оберштурмбанфюрера СС главному обвинителю от СССР на Нюрнбергском процессу:

«В Аушвице, как полагаю, было истреблено около 3-х миллионов человек, из них 2,5 миллиона через газовые камеры. Лично помню во время работы комендантом в Аушвице приказ Гестапо об отравлении газом 70 тысяч русских военнопленных. Самое большое число людей, которое пропускали через газовые камеры в один день, было 10.000 человек. Помню, как прибыли большие партии – 90.000 из Словакии, 65.000 – из Греции, 11.000- из Франции, 20.000 – из Бельгии, 90.000 из Голландии, 400.000 – из Венгрии, 250.000 из Польши и Верхней Силезии и 100.000 из Германии».

«В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал здание для истреблений в Аушвице, то приспособил его для использования газа «Циклон Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2 тысячи человек, в то время как в десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз только по 200 человек в каждой».

Направленные в газовые камеры заключенные сначала раздевались догола и складывали свою одежду в «предбанниках». Хосс вспоминает: «Неоднократно случалось так, что женщины прятали своих детей под одежду и не брали их с собой в газовые камеры. Одежда обыскивалась постоянной командой заключенных под руководством члена СС, и дети, которые были найдены в одежде, посылались в газовые камеры. Через полчаса включался вентилятор, и тела на лифте поднимались в печь крематория. Кремация приблизительно 2 тысяч заключенных в 5 печах крематория занимала 12 часов. В Освенциме имелось 2 крематория, каждый из них имел 5 двойных печей. Кроме того, там было еще два крематория, в каждом имелось 4 еще больших печей, и кроме этого имелись временные крематории».

Когда новые крематории еще не были построены и потом, когда они не справлялись с «работой», тела сжигались в ямах под открытым небом. Из показаний Хосса: «Перед сжиганием с трупов снимали кольца и вынимали золотые зубы. Поленья закладывались между телами, и когда приблизительно сто тел находились в яме, дерево поджигалось тряпками, намоченными в керосине. Когда огонь разгорался, в яму бросались еще тела. Жир, который скапливался на дне ям снова ведрами (перед поджиганием штабелей из тел вычерпывался – прим. авт.) сливался в огонь для того, чтобы ускорить процесс сжигания в случае, если шел дождь (человеческий жир, вытопленный из тел казненных, вычерпывался ВЕДРАМИ! – прим. авт.)… После того, как ямы очищались, оставшиеся кости и пепел подвергались дроблению. Это делалось на цементной плите, где заключенные дробили оставшиеся кости деревянными молотками».

«В Треблинке … использовались маленькие камеры, оборудованные трубами, по которым поступал отработанный газ из автомобильных двигателей. На этот метод нельзя было положиться, поскольку двигатели, снятые со старых захваченных грузовиков и танков, часто отказывались работать». И далее поясняет, мол, невозможно было обеспечить этим методом выполнения плана. При этом, Хосс, стараясь избежать смертной казни, выгораживал себя и особо акцентировал, что лично он никого не убил и не застрелил. Но этому ему не помогло. Переданный властям Польши Хосс был приговорен к казни в 1947-м и повешен, а останки экс-коменданта закопали в Овенциме, там, где он палачествовал. Пятеро детей Хосса, кстати, став взрослыми, отказались осудить своего отца. Это сделал только один из внуков.

1945 год, советские солдаты у гор обуви заключенных концлагеря Аушвиц.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕЙЧАС БЫ «ПИЛИ БАВАРСКОЕ»?

А кто же сделал массовое истребление людей возможным в технологическом плане? Немецкие ученые и инженеры. И здесь вне конкуренции фирма «Топф и сыновья», выполнявшая самые крупные заказы для СС. Главный инженер завода фирмы «Топф и сыновья» Фриц Зандер, по СОБСТВЕННОЙ инициативе разработал проект нового крематория, повышенной мощности для более массового сжигания трупов. И даже пытался запатентовать свое изобретение. Он и на допросах не скрывал, что «как немецкий инженер и служащий фирмы «Топф», считал себя обязанным все свои лучшие знания применить», чтобы помочь победить Германии».

О необходимости усилить мощность крематориев Зандеру сообщил один из конструкторов крематория инженер Прюфер, который ездил на место, руководил монтажом и опробовал печи: «Прюфер говорил мне, что крематории маломощны и не справляются. Что даже когда в вводные отверстия крематориев клали по два-три трупа в каждое, и то они не справлялись с нагрузкой». А еще ездил изобретатель инженер Шульце, а инженер Браун руководил строительством не только крематориев, но и оборудованием газовых камер.

Фриц Зандер разработал проект нового крематория повышенной мощности. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Можно еще добавить, что они действовали весьма инициативно, улучшая свои изобретения, повышая их мощность и т.д. Тот же Шульце, чтобы повысить эффективность крематориев и газовых камер, грубо говоря, чтобы они не простаивали, инициативно сконструировал специальные воздуходувки для улучшения вентиляции. Инженеры неоднократно проводили тесты и эксперименты с лагерными печами и газовыми камерами. Присутствуя при сжигании, использовали секундомеры, чтобы выяснить, при каких режимах органика утилизируется быстрее, выбирали наиболее эффективные по критериям затраты-результат, экспериментировали с раскладкой тел в печах. Их не устраивало, что оборудование могло использоваться не с максимальной эффективностью, и для ликвидации этого недостатка они всячески сокращали время простоя. Они даже придумали конвейерный способ сжигания, когда горение ранее заложенных трупов поддерживало сжигание новых. Их усовершенствования и изобретения позволили убивать и сжигать гораздо больше узников концлагерей, чем было технически возможно первоначально.

Инженеры неоднократно проводили тесты и эксперименты с лагерными печами и газовыми камерами. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Фриц Зандер не дождался суда и умер от сердечной недостаточности в 70 лет в марте 1946-го. Прюфер Курт, Шульце Карл, Браун Густав были приговорены к 25 годам тюрьмы. Как указано в приговоре, было доказано, что они прекрасно осознавали, что они делают и для каких целей, сознавали что создают механизмы массового истребления, и что свою вину они полностью признали. Из них троих только Прюфер скончался от инсульта в заключении в 1952 г., а двое остальных были досрочно освобождены в 1955-м и вернулись домой.

Фрагмент протокола допроса Фрица Зандера. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Кстати, компания «Топф и сыновья» была основана еще до Первой мировой, и первоначально позиционировала как исключительно производитель оборудования для пивоварения. Не правда ли, выражение: «Сейчас бы пили баварское», - заиграло после этого новыми красками?

Печи крематория в Освенциме. Фото Валерия Генде-Роте (Фотохроника ТАСС)

СПРАВКА «КП»

В Освенцимском лагере содержалось постоянно от 180 до 250 тысяч заключенных разных национальностей. К моменту освобождения лагеря Красной Армией в живых освободили 2819 человек.

ИЗВЕРГИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Свои знания на службу нацистам в деле уничтожения «неполноценных народов» поставили не только инженеры. Все слышали про чудовищные и бесчеловечные по своей жестокости опыты доктора Менгеле. Йозеф Менгеле кастрировал мальчиков и мужчин без анестезии, анатомировал живых младенцев, сшивал близнецов (тоже без анестезии), испытывал опытным путем предельные возможности человеческого организма. И все это делал в Освенциме. Но он был лишь самым знаменитым из изуверов, однако не единственным.

Как показал тот же Хосс, в Бухенвальде опытами над заключенными занимались гауптштурмфюрер доктор Гоовен и штурмбанфюрер д-р Шидлевский, В Равенсбрюке (концлагерь для женщин) – профессор Гесхард, доктор Лоллинг и группенфюрер Гогенмохен. В Дахау – профессор Шиллинг и доктор Рашер (последний был казнен своими же за день до освобождения Дахау). Были и десятки других нацистских ученых, чья деятельность не вмещается в понятия человеческой морали. Но и в Освенциме не только Менгеле зверствовал в «научных целях». Похожие по бесчеловечности опыты проводил и штурмбаннфюрер доктор Виртс, и доктор Шумахер, врачи Тилло, Фишер, Кашуб, Шуман, Дерринг (поляк), Штейнберг, Андрес. Кстати, им помогали и заключенные, в том числе и из поляков. Некоторых из них, как некоего Паншика, другие заключенные придушили позже сами. Другие смогли спастись и их отлавливали в конце и после войны по разным адресам. На Нюрнбергском процессе было свое «дело врачей», нацистских медиков, зверствовавших в концлагерях. И 16 из 23 подсудимых были повешены по приговор_у международного трибунала. Но особо выделяется, наряду с Менгеле, еще одно «научное светило» Освенцима, профессор медицины Карл Клауберг. Менгеле повезло, рука израильских и иных спецслужб до него не дотянулась, он умер от инсульта спустя 34 года после окончания Второй Мировой. А вот обергруппенфюрер СС Карл Клауберг попал в советский плен.

Папка с делом нацистского преступника Карла Клауберга. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Авторитет в области одной из самых гуманных медицинских специализаций – гинекологии, призванной дарить женщинам радость материнства – Клауберг все свои знания направил для решения задачи наиболее дешевой массовой стерилизации «расово неполноценных» народов. При этом опыты ставил над всеми – немками, полячками, голландками, чешками, украинками, но больше всего, конечно, среди его подопытных было евреек и цыганок.

Начав со стерилизации посредством рентгеновского излучения, потом он перешел к менее затратным способам – просто вкалывал женщинам в матку и яичники кислоту. Без наркоза. А через несколько недель делал такие уколы кислотой повторно. После чего, у тех, кто выжил, вырезали яичники и отсылали в исследовательский центр в Берлине, где была аппаратура совсем иного уровня.

Рентгеновские снимки из дела Карла Клауберга. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

Будучи осужден в 1948-м к 25 годам лишения свободы, Клауберг пишет из Владимирской тюрьмы, где содержится, письма Министру Госбезопасности СССР, Министру внутренних дел СССР и просит пересмотреть его дело, утверждая, что он, «рискуя своей жизнью, спасал женщин от уничтожения», «стерилизовал, но препятствовал их уничтожению», особо упирая на то, что среди его подопытного материала «не было ни одной советской гражданки». И не стеснялся ведь врать, хотя в списке его жертв есть женщины из Советской Украины, в том числе из Киевской области. А в другом письме он жалуется, что уже который год находится в тюрьме, испытывая нечеловеческие лишения: «Все это время я страдаю расстройством кишечника, вызванным тем, что он никак не может справляться с черным хлебом, а белый хлеб предоставляется мне только временами» И просит разрешить ему переписку с близкими, чтобы он «мог дополнительно снабжать себя подобающим образом». То есть получать продуктовые посылки от родных из Германии. Чудовищная бесчеловечность советской власти – не давать в тюрьме постоянно белый хлеб нацистскому преступнику, коловшему в матки женщинам кислоту без анестезии!

Письмо Клауберга на имя министра внутренних дел СССР. Фото из архива Министерства Госбезопасности СССР

В посылках и пересмотре дела ему было отказано. Что, впрочем, не помешало Клаубергу после досрочного освобождения в 1955-м требовать возврата ему тех самых рентгеновских снимков, сделанных в Аушвице в ходе опытов над женщинами. Правда, свободой Клаубергу насладиться в полной мере не удалось - освобожденный в СССР в 1955, в 1957-м он вновь попал под суд, на этот раз в Германии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оно, конечно, бывший президент США Барак Обама может продуцировать мифы, что его «дедушка освобождал Освенцим». Однако, всем понятно, что реально самый крупный, головной «лагерь смерти» нацистской Германии освобождала Красная армия. При этом, даже если учесть гражданство тех людей, что дождались освобождения, можно смело говорить, что Красная армия освободила даже не половину Европы, а всю ее. Которой была уготована участь умереть в газовых камерах и сгореть в печах крематория.

И остается только один вопрос к тем, кто оспаривает историю и роль Красной армии - вы реально понимаете, что вы сейчас делаете? Или вам так хочется, чтобы Красная армия вас не освобождала, а вы, вернее, ваши предки, просто пошли бы на казнь. Без всяких апелляций и права обжалования. Лишь бы не Красная армия спасла ваши жизни. Ведь советские солдаты спасали не абы кого, а получается, граждан всей Европы.

Вы подумайте, что вам надо.

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