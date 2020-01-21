Кто придумал мавзолей для Ленина: Сталин был за саркофаг для вождя, Троцкий — против

Кто и как решал посмертную судьбу вождя мирового пролетариата и почему его проводы стали вопросом первостепенной политической важности — об этом «КП» рассказали завотделом Ленинского мемориала в Ульяновске Елена Горбунова и историки, авторы трудов об Ильиче, Владлен Логинов, Альберт Ненароков и Юрий Емельянов.

Елена ГОРБУНОВА: До смерти Ильича слова «мавзолей» не возникало

Заведующая экспозиционным отделом ленинского мемориала в Ульяновске считает, что уход вождя не расколол партию и народ

ВОЖДИ И ПРОФЕССОРА

- Когда соратники Ильича начали обсуждать — что делать с телом вождя?

- Никаких совещаний о будущей судьбы тела Ленина до момента его смерти, по нашим данным, не было. Все решения принимались, 21 января 1924 года после 18.50 - когда его не стало. После того и стали решать организационные моменты.

- Тему бальзамирования продвигал нарком внешней торговли СССР Леонид Красин, сторонник идеи воскрешения из мертвых?

- Это из исторических мифов. Изначально забальзамировали Ленина на период прощания с ним, на неделю-другую. После бальзамации стали выяснять у профессора Московского университета Алексея Абрикосова, насколько долго может хранится тело. Тогда же начали обсуждать вопрос его сохранения. Подключились уже биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев. Збарский рассказал про существующие технологии «консервации». Провели обследования. Возник вопрос: сохраняем тело не только для прощания с Лениным, но на неопределенно долгий срок? Обсуждали и форму захоронения.

- В Политбюро судьба тела Ленина вызвала раскол — Сталин с его союзниками были за, а Троцкий с его сторонниками — против?

- Были разночтения. Но вряд ли можно говорить о расколе. Тогда еще не было такого, что мнение одного лица оказалось бы решающим. Каждый высказывался и отстаивал свою позицию. У большинства возобладало мнение о сохранении Ленина в мавзолее. Которого еще не было.

- «Любимец партии» Николай Бухарин тогда написал о «мощах Ленина», о появлении нового святого?

- Я такого письма не видела. По поводу мощей — не думаю что вопрос в тот момент стоял так сакрально. Тогда больше думали о возможности постоянного доступа народа к телу вождя, чем о создании мифологического образа. Большевики же были люди, в основном, атеистического воззрения. Мыслей о сотворении нового бога у большинства из них быть не могло.

Прощание с Лениным у Дома союзов в январе 1924 годаФото: фотохроника ТАСС.

ТРИ МАВЗОЛЕЯ

- Так кто же подал идею - хоронить вождя не в земле, а в саркофаге?

- В Москву в январе-феврале 1924-го шли письма, в том числе из-за рубежа, о том, что нужна возможность для всех желающих проститься с телом Ильича. И первый деревянный мавзолей Алексея Щусева в форме куба был поставлен на Красной площади именно для возможности прощания. 27 января тело Ленина поместили в этот первый деревянный «мавзолей» (всего их было три — ред.), во время церемонии похорон. Щусев ведь ранее был архитектором Синода. И он сооружал место погребения с учетом традиций православия. Главное, чтобы тело находилось ниже уровня земли. А в какой форме дальше содержать, в саркофаге или закопанным — это уже после…

- Официальная дата похорон Ленина?

- 27 января 1924 года.

- Регламента похорон тогда не было?

- Комиссия была создана. Но еще не было такого, чтобы человек, возглавлявший эту комиссию, считался преемником. То, как именно должна пройти церемония прощения — это рождалось в процессе коллективного обсуждения. Общепринятые традиции еще сохранялись - страна на тот момент в массе своей оставалась православной.

- Вдова Ильича, Надежда Крупская настаивала на похоронах Ленина по православному обычаю?

- Крупская была против сохранения тела мужа в мавзолее с доступом к нему. При том она не предлагала захоронить Владимира Ильича рядом с его матерью на Волковском кладбище в Питере, как о том писали в конце 80-х и в начале 90-х. Красная площадь к 1924-му уже стала местом захоронения революционных деятелей - начиная с ноября 1917 года. А Ленин был такой же деятель революции, как и остальные - почему же его не захоронить здесь?

- Делегаты Второго съезда Советов прощались с вождем отдельно от народа?

- Делегаты съезда пришли отдельно, ночью, чтобы не стоять в длинной очереди — до утра доступ в Колонный зал закрывался.

- Салют прощальный был?

- Был прощальный орудийный залп, но не было прощального салюта над Москвой.

- Лидеры зарубежных государств приезжали?

- Нет, страна еще не была признана никем, кроме ряда стран Востока.

- Кто произнес прощальную речь?

- Многие выступали с прощальными речами. Не было такого, что Сталин произнес прощальную печь — и на этом церемония похорон Ленина закончилась.

- Траур в стране объявлялся?

- Он и так был, без объявления — все дни с 21 по 27 января. А дальше уже последовали «ленинский призыв» в партию и иные инициативы.

- Сразу начали давать проспектам-площадям и городам-поселкам имя Ленина?

- Симбирск в январе предложили переименовать в Ульянов. Позже он стал Ульяновском.

- Как на родине Ильича его провожали?

- Когда гроб с телом Ленина опускали в нишу в Москве — в Симбирске заводы дали гудки и начались траурные митинги. Позже личные вещи своего брата в наш музей передавали Анна, Мария и Дмитрий Ульяновы. Нам передали часть венков с похорон и подлинную посмертную восковую маску, а также несколько из шести отливок гипсовых, выполненных Сергеем Меркуровым. Они считаются подлинными.

Владлен ЛОГИНОВ: Патриарх Тихон призвал отслужить по Ульянову молебны

Доктор исторических наук — автор наибольшего числа работ о вожде из ныне живущих историков

- Владлен Терентьевич, вы видели отчет о заседании политбюро осенью 1923-го, когда Сталин ставил вопрос о том, что делать с телом Ленина?

- Нет! Осенью 1923 года как раз началось улучшение здоровья Ленина! При том за два дня до его смерти нарком Леонид Красин разговаривал с врачом и тот сказал, что все идет хорошо и выздоровление возможно! Прочие решения — о строительстве Мавзолея, например, - принимались после начала похорон. Никаких решений до смерти Ленина не было. После кончины состоялось заседание Политбюро, где Каменева и Зиновьева просили уговорить Крупскую изменить свое отношение о захоронении Ленина.

- Почему Ленина привезли из Горок в Москву не сразу?

- Сначала местные крестьяне пришли с Ильичом прощаться. Туда же приехал поезд с членами Политбюро - без Троцкого. А Бухарин в момент смерти присутствовал в Горках. Ленин умер на руках у Крупской и охранника.

В Горки, где Ильич умер на руках у жены, приехали многие видные большевики, а местные крестьяне, провожая вождя, плакали…Фото: ru.wikipedia.org

- Кто предложил бальзамировать - Сталин?

- Тут вопрос спорный. Тогда появилась история о том, что по частице праха человека его можно будет воссоздать — по нынешнем клонировать. Но в реальности ситуация была такова: смерть Ленина стала неожиданной для всех. И умер он от того же, от чего и его отец — от кровоизлияния в мозг. Это передалось по наследству. А слухи о сифилисе, которые тогда появились, сразу и разоблачили.

- Но кто официально объявил, что Ленин будет лежать в саркофаге?

- Председатель ЦИК СССР, всероссийский староста Михаил Иванович Калинин.

- Калинин огласил решение, а кто его принимал?

- Было два заседание Политбюро. Первое — о том как хоронить. Решили 22 или 23 января гроб выставить в Колонном зале. Ну, а потом на Красной площади - когда стало понятно что слишком много народу идет.. На втором заседании решали, как быть дальше. Вариантов было много. Остановились на варианте с бальзамированием. Надо было спешить - начинались процессы разложения тела.

- Из Ленина решили сделать нового святого — вместо Серафима Саровского и Сергия Радонежского?

- Среди старых большевиков были сильны атеистические, антицерковные настроения. В том числе в вопросах проводов человека в последний путь. Большевик Михаил Ольминский тогда писал, что в связи с теми безобразиями, которые происходят вокруг Ленина, он просит свой собственный труп отправить на мыловаренный завод. Тогда против саркофага был не только Троцкий, но и, например, Ворошилов.

- Как церковь отнеслась к смерти «главного безбожника»?

- Он таким не был. Вышло специальное разъяснение Патриарха Тихона — надо отслужить по рабу божию Ульянову молебен, проститься по христиански. И да - в церквях служил службы. Патриарх написал письмо огромное. О том, что он лично Владимира Ульянова не знал и политически во взглядах с ним расходился, но тот, по мнению людей его знавших, был истинным христианином. А Синод выпустил пространный некролог. Когда сегодня пишут, что при Ленине повсеместно разрушали храмы и убивали попов - так массово разрушать начали с середины 20-х и репрессировали священников, когда коллективизация пошла. К 1926 не работало только 6 процентов из храмов дореволюционных!

О ПРОТИВНИКАХ И СТОРОННИКАХ

«Скорбели сотни тысяч»

Доктор исторических наук Альберт НЕНАРОКОВ считает, что настоящие большевики не принимали «мощи Ленина»

- Альберт Михайлович, вам известно, чья идея - сохранить тело Ленина как символ?

- Автор этой идеи озвучил ее на похоронах. Сталин при отсутствии Троцкого и еще целого ряда лиц, которые выступили бы против, как бывший семинарист речь свою построил безупречно. Кстати, к тому моменту уже был известен целый ряд мавзолеев.

- Кто еще, кроме вдовы Ильича и главы Реввоенсовета, были против мавзолея?

- Мнение Крупской уже не учитывалось. Это же было после ссоры со Сталиным, которая вызвала ленинский приступ. А вот Троцкий и группа революционеров, давно связанных с Лениным, вроде Христиана Раковского и большевиков, работавших на Украине с Раковским — они были против саркофага.

- Почему?

- Да как раз из-за сравнения с мощами Радонежского и Саровского! Это вещь очень сложная. В партии ни традиций таких захоронений, ни даже мыслей таких не было.

- 27 января 1924 Зиновьев в «Правде» писал «зарыть в землю тело Ленина было слишком непереносимо» - так создавалось нужное общественное мнение?

- Хуже, чем Григорий Зиновьев из руководства партии не было человека. Он был не только двуличен. Он постепенно пытался стать первым лицом в стране. Он метил на место Ленина. Недаром он возглавлял Коминтерн. Зиновьев терпеть не мог Троцкого, потому что тот был умнее, и в вопросе о мавзолее не мог быть на его стороне.

- Это были самые массовые похороны в новой, Советской России?

- Несмотря на дикий мороз, в Москву, на Красную площадь пришли сотни тысяч людей. Но вскоре сотни тысяч придут проститься с Есениным, а позже с Маяковским.

- В стране было больше скорбящих или радующихся?

- Конечно, скорбящих.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А где же Троцкий? А он — в Сухуми!

Кандидат исторических наук Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ пояснил, как смерть Ленина обострила борьбу за власть.

На Красной площади Ленина фотографировали не раз. На ней и похоронили…Фото: ru.wikipedia.org

- Юрий Васильевич, почему второе лицо Советской России не появился на похоронах вождя Октября?

- Глава Реввоенсовета и нарком военных и морских дел, Лев Троцкий в январе 1924-го находился в Сухуми. Как официально считалось, на отдыхе и лечении. Позже он утверждал, что ему не смогли пообещать, что смогут вовремя доставить в Москву. Что весьма сомнительно. Троцкий, видимо, не хотел присутствовать на этом мрачном действе. Он только-только пережил поражение на партконференции. Троцкий хотел, чтобы высшее руководство в Москве за гробом вождя передралось между собой, а потом он весь в белом появится и всех рассудит. Он знал, что Алексея Рыкова двигают на должность руководителя. И считал — это несерьезно, не может быть глава Высшего Совета народного хозяйства наследником Ленина. Да, Троцкий единственный из членов Политбюро отсутствовал на похоронах, а у гроба были Сталин, Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков.

КУЛЬТ ЛЕНИНА

Культ Ленина начал создаваться при его жизни. В 1918-м, в первую годовщину Октябрьской революции, на торжественном заседании московской парторганизации, по данным Ю.В.Емельянова, обсуждали два пункта: Ленин - вождь мирового пролетариата и Ленин - вождь Октябрьской революции. На 12-м съезде ВКП(б) речи заканчивались кличем «да здравствует Ленин!». Собрание сочинений, как вспоминает В.Т.Логинов, стали издавать с 1920-го. Выходили тома вразброс. Правда, вышло собрание небольшим тиражом и на простой бумаге. По его же словам, в 1924 -м Крупская писала: не называйте именем Ленина города, лучше делайте добрые дела в память о нем.

Но уже 26 января Петроград стал Ленинградом, а в мае Симбирск -Ульяновском. Именем Ленина называли атомоходы, военные корабли, космические тела и проспекты во всех городах СССР.

ВОПРОС ДНЯ

А надо ли тревожить Ильича?

Леонид КАЛАШНИКОВ, секретарь ЦК КПРФ и глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Не трогайте Ильича - и перестаньте драпировать Мавзолей на 9 Мая и в ноябре, когда по Красной площади идут парады и народные шествия! Зачем занавешивать надпись «Ленин» - неужели кто-то не знает, что там написано? И делегации из 130 стран, которые приедут в Москву в апреле на ленинский юбилей, - все придут к Мавзолею.

Сергей ШЕСТОВ, глава ассоциации ветеранов спецподразделения «Вымпел»:

- Разве Мавзолей или лежащее там тело мешают кому-то кататься на коньках на Красной площади? Этот человек сдвинул пласты, которые изменили мировую историю. Не считаю его провидцем, но за одну программу электрификации России он достоин памяти.

В каждую годовщину смерти Ленина к Мавзолею приходят тысячи сторонников его идей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, Клуб профессионалов алкогольного рынка:

- Любой человек заслуживает достойных похорон - и Владимир Ульянов в том числе. То, что Красная площадь за десятилетия у нас превратилась в кладбище, - это дикость, на мой взгляд. Давайте проявим уважение и перенесем его прах на Волковское кладбище в Питер, где покоится его мать.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), профессиональный переводчик:

- Не мы Ленина в Мавзолей положили - не нам его оттуда и убирать! Красная Армия, которую он направлял, выгнала белую сволочь из страны и направила ее по рельсам развития. Мимо его Мавзолея в ноябре 1941-го шли войска, чтобы снова освободить страну. Не трогайте Ильича!

Игорь ЧУБАЙС, декан факультета россиеведения Института социальных наук:

- Ленин причастен к самой великой катастрофе ХХ века, когда Россия набирала самый бойкий ход из больших держав. Мавзолей надо демонтировать - и вообще на этом месте должен лежать Патриарх Гермоген, который спас страну в XVII веке.

Татьяна, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Когда я была пионеркой, мы в Мавзолее смотрели на дедушку Ленина - было интересно и страшновато. Пусть лежит - кому он мешает?

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