Анастасия Волочкова объявила о новой свадьбе

Свой 44-ый день рождения балерина отметила в караоке-клубе Single. Петь не пела, но зато сделала несколько громких заявлений.

Несмотря на то, что возлюбленный Анастасии не появился на празднике, а по словам артистки, ждал ее возвращения дома, Волочкова объявила о грядущей свадьбе.

- Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020,- поделилась с «КП» балерина.

Однако, по словам Анастасии, она пока не думает о детях.

Свой 44-ый день рождения балерина отметила в караоке-клубе SingleФото: Иван МАКЕЕВ

- У меня есть замечательная дочь Ариша и мне ее любви вполне достаточно. Дочь поздравила меня сегодня одной из первых, - рассказывает Анастасия Волочкова. - Конечно, как Бог даст, но о втором ребёнке я не думаю. И не планирую больше детей. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки. Самое главное -мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину.

Напомним: грядущий брак станет для Анастасии Волочковой первым.

По словам балерины, она уже выбирает дату для торжестваФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее балерина жила в гражданском браке с отцом своей дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным. Они даже сыграли свадьбу, но но словам артистки, до загса тогда она так и не дошла.

- Понимала, что придётся потом делить мое имущество со Вдовиным. Этот альфонс до сих пор не вернул мне 3 миллиона долларов, которые у меня занял, - посетовала балерина.-Но я все равно свои деньги верну. Не хочется об этом человеке говорить в свой день рождения и в тот момент, когда я так влюблена в своего нового мужчину.

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