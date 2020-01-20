Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

К вечеру понедельника стало известно о 217 случаях заражения коронавирусом нового типа в Китае. Ранее власти сообщили, что болезнь привела к летальному исходу у троих больных. Еще 35 находятся в тяжелом состоянии. При этом впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков.

- Главная опасность нового коронавируса 2019-nCoV в том, что он вызывает смертельное для человека заболевание (его уже назвали «китайской пневмонией». - Ред.), - рассказали «КП» в Роспотребнадзоре. - Команда специалистов, занимающихся лечением больных пневмонией в Китае, поделилась информацией о клинической картине при заболевании новым коронавирусом.

- Основными симптомами были: температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты.

- По мере развития болезни у некоторых пациентов появлялись такие симптомы, как диспноэ (ощущение нехватки воздуха. - Ред.).

- Лабораторные тесты показали, что на ранних стадиях болезни уровень лейкоцитов был нормальным или пониженным. Уровень лимфоцитов снижался (лейкоциты и лимфоциты это иммунные клетки крови. - Ред.).

- У некоторых больных был повышенный уровень ферментов печени.

- На ранней стадии болезни более чем у 90% больных была температура, примерно у 80% – сухой кашель, у более чем 20% - сдавленность в груди. Около 20% больных имели одышку, около 15% – диспноэ, около 80% – нормальный или сниженный уровень лейкоцитов.

- У всех больных рентгенограмма показывала пневмонию.

- Специфического, то есть противовирусного лечения этой болезни (как, прочем, и большинства вирусных инфекций. - Ред.) не существует, - поясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. - Применяется симптоматическое лечение, чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни. Самое опасное осложнение - развитие дыхательной недостаточности. Поэтому используется искусственная вентиляция легких. Также могут применяться капельницы для поддержания электролитного баланса, препараты для поддержания давления.

БДИ!

Меры предосторожности

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от посещения города Ухань провинции Хубэй. Находясь в Китае, не пить некипяченую воду из системы центрального водоснабжения, не употреблять в пищу сырые или недостаточно прожаренные (проваренные) продукты животного происхождения, в том числе молоко, мясо. Тщательно мыть руки, овощи, фрукты. «Надевайте защитную маску или марлевую повязку при посещении общественных мест. Это снизит риск заражения вирусом, который передается воздушно-капельным путем», - советует профессор Александр Лукашев.

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Российские специалисты Центра стратегического планирования Минздрава РФ занимаются разработкой экспресс-теста для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Планируется, что основной этап работы будет завершен до конца января. Методика позволит оперативно, в течение 15 - 20 минут выявлять больных. В первую очередь предполагается использовать тест в аэропортах для пассажиров из Китая с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.