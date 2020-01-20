«Китайская» пневмония: угрожает ли России новый опасный вирус из Поднебесной

По последним официальным данным новый загадочный вирус поразил 198 человек в Китае. Для троих болезнь закончилась летальным исходом. Еще 35 пациентов в тяжелом состоянии. Также стало известно о случаях заражения коронавирусом нового типа в Японии, Южной Корее и Таиланде. Ученые до сих пор не могут понять, как именно болезнь передается человеку. Специфического, то есть противовирусного лечения тоже не существует - как, впрочем, и для большинства вирусных инфекций. Откуда мог взяться «китайский пришелец», насколько он опасен и какие меры предпринять, чтобы уберечься? Ответить на самые частые вопросы мы попросили опытного эксперта-вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, профессора РАН Александра Лукашева.

1. В чем главная опасность нового вируса?

- Коронавирус 2019-nCoV опасен тяжестью болезни, которую он вызывает, и риском летального исхода.

Вообще, различные типы коронавирусов широко распространены у человека. Они передаются воздушно-капельным путем, и вызывают, как правило, легкую простуду. Мы встречаемся с ними практически каждый год. Но вот уже в третий раз возникают новые, ранее неизвестные заболевания человека в результате заражения коронавирусами животных.

Сначала, в 2002 - 2003-м году, мы столкнулись с атипичной пневмонией, которую вызывал вирус летучих мышей. Считается, что он переходил к человеку напрямую либо, предположительно, через циветту (мелкий хищник, похожий на куницу, енота и кошку). В 2013 - 2015-м году распространялся Ближневосточный респираторный синдром (БВРС). Это был вирус, который циркулирует у верблюдов и периодически заражает человека.

У атипичной пневмонии смертность была около 10%. При этом вирус достаточно хорошо передавался от человека к человеку и вызвал довольно высокую заболеваемость. Им заразились более 8 500 человек из 29 стран (в России был зарегистрирован только 1 случай заболевания. - Ред.). Ближневосточный респираторный синдром передается от человека к человеку значительно хуже, но вызывает очень тяжелую пневмонию с высокой летальностью - около 30 - 35%.

Что касается нового коронавируса, то на сегодня известно примерно о 200 заболевших и 3-х летальных исходах. То есть смертность составляет около 1,5%. Однако еще несколько десятков человек находятся в тяжелом состоянии, так что процент летальных исходов может увеличиться.

2. Как передается инфекция?

- Скорее всего, как и в прошлых случаях, произошел переход вируса от животных к человеку.

У животных известно много коронавирусов. Основным резервуаром их «обитания» являются летучие мыши. В случае с «китайским» типом коронавируса мог быть и прямой переход от мышей к человеку, и через посредника - других животных. Однако с морепродуктами это, скорее всего, не связано (известно, что большинство заболевших посещали рынок морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. - Ред.). На рынке, по всей видимости, продавали каких-то других экзотических животных, и именно они были источником вируса. Потому что основной резервуар, напомню, млекопитающие, а не морепродукты.

Заражение непосредственно от летучих мышей может произойти, в частности, при посещении пещеры, где живут эти грызуны. Человек может вдохнуть высохшие экскременты, в которых сохраняются вирусные частицы.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. Фото: www.sechenov.ru

3. Как лечат больных?

- Для большинства вирусных инфекций специфических (то есть противовирусных. - Ред.) препаратов нет. Поэтому применяется симптоматическое лечение, чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни. Самое опасное осложнение - развитие дыхательной недостаточности. Поэтому используется искусственная вентиляция легких. Также могут применяться капельницы для поддержания электролитного баланса, препараты для поддержания давления.

4. Есть ли угроза для нашей страны?

- На данный момент угроза низкая. Потому что нет доказательств эффективной передачи вируса от человека к человеку. Если такой путь передачи и существует, то, по всей видимость, его эффективность очень мала. То есть риск заражения невысок. Хотя, в истории известны случаи, когда вирусы мутировали и начинали более активно передаваться от человека к человеку. Но пока нет свидетельств того, что новый коронавирус пойдет по этому пути.

5. Какие меры предосторожности принимать тем, кто живет на границе с Китаем, отправляется в командировки, турпоездки?

- Повышенная угроза существует в первую очередь для тех, кто путешествует через аэропорты, особенно в Азии.

В любом случае не помешает марлевая повязка при посещении общественных мест. Маска не защитит на 100%, она не задержит каждую частицу вируса. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее в организм человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

Также рекомендуется соблюдать классические правила гигиены: мыть руки, овощи, фрукты. Не употреблять сырое или слабо прожаренное мясо, не пить воду из-под крана.