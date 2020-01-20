Юрий Скуратов - об отставке Юрия Чайки: «Он в непростое время работал. А меня вы немножко отмыли, да»

- Юрий Ильич, а вы в курсе, что Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности Генпрокурора?

- Пока еще нет.

- И вот передо мной как раз - информсообщение... (Корреспондент читает полностью сообщение ТАСС.) А вас же Чайка сменил, да?

- Да. Я его в свое время из Иркутска сделал первым замом. А потом он какое-то время проработал, потом ушел в Минюст…

- А, точно.

- Ну, решение президента - правильное. Во-первых, контекст обновления всей команды управляющей, правящей элиты, так сказать, произошел, включая премьера, правительства… Поэтому, конечно же, нужна свежая кровь, в том числе, и в Генпрокуратуре. Я считаю, что здесь ротация вполне уместна, даже для такой консервативной системы, как генпрокуратура.

Второе. Безусловно, стабильность важна, но важен и процесс обновления. Поэтому, конечно, новое требование экономика предъявляет. Изменились и условия международного сотрудничества...

Но в любом случае надо Юрию Чайке сказать спасибо и, думаю, президент скажет это, за то, что он в непростое время отработал.

- А вообще тяжело уходить с поста генпрокурора?

- У меня была другая ситуация. Поскольку я-то в конфликте уходил...

Здесь - с Чайкой - другая ситуация. Он уходит без конфликта. Тут в любом случае, конечно, будет человек переживать, это вполне понятно. Но надо найти в себе мужество.

У меня еще было, может, попроще, потому что я все же занимался наукой и преподаванием, поэтому для меня чиновничья деятельность не была только тем, что я знаю. Но Юрию Яковлевичу, не исключено, предложат какой-нибудь пост.

- А вы с ним - с Чайкой - общались?

- Я последнее время не общался.

- Я его видел в поездках. В общем, такой мужик нормальный… А у вас как должность сейчас называется?

- Я - заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Российского Государственного социального университета.

- А вы будете ему звонить? Чайке?

- Да нет, не буду, я часто его критиковал. Но сейчас не собираюсь.

- Скажите, а вы же помните,- когда «Комсомолка» опубликовала нас с вами в бане - «Шайка генпрокурора» и они увидели голый торс настоящий Скуратова, после этого дело против вас и прекратили. Помните?

- Ну, может и так…

- Нет, просто у нас на той пленке, которая была, там был прокурор более такой какой-то расплывшийся, а мы показали настоящего Скуратова в бане…

- Ну, да. Мы тогда хорошо помылись…

- И Скуратова отмыли.

- Немножко отмыли, да.

- Ко мне же тогда приходили следователи…

- Ну, конечно, выясняли, да… Так что, вот так.

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