2020-01-20T23:37:05+03:00
Экономика

Строим успешный бизнес в столице

Подводим итоги конкурса, который «КП Капитал» провел совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Теперь компанию истинным шопоголикам составляет не только лучшая подруга, но и искусственный интеллект с навыками стилиста.Теперь компанию истинным шопоголикам составляет не только лучшая подруга, но и искусственный интеллект с навыками стилиста.
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В последнем выпуске «КП Капитал» прошлого года (17.12.2019) мы опубликовали девять рассказов наших конкурсантов о том, как они начинали свой бизнес в Москве. Сегодня - еще четыре истории делового опыта и личных побед.

Личный стилист в мобильном телефоне

Светлана БРИНЗА, создатель сервиса Amby

Как научить искусственный интеллект выбирать для нас одежду.

- Статистика утверждает, что 38 процентов людей не носят одежду, которая есть в их гардеробе, только потому что они не придумали, с чем ее сочетать. При этом, когда мы покупаем наряды в модных магазинах, то не задумываемся, что изображения всех товаров есть в интернете. И кто сказал, что невозможно автоматически сохранить эти фотографии в некий виртуальный гардероб, чтобы дать возможность любимым брендам придумывать для нас готовые образы с понравившейся одеждой. Подобный сервис мог бы помочь магазинам удерживать покупателей и возвращать их за повторной покупкой.

С этой концепцией бизнеса в 2018 году меня взяли в акселератор Numa Moscow (ныне Winno), который помогает молодым предпринимателям развить свои проекты. Был миллион начального капитала из личных средств, и все эти деньги ушли на исследования. Вместе с группой стилистов и магазинами-партнерами мы тестировали идею - проверяли спрос на сервис у покупателей и как он меняет ситуацию в торговых точках.

Чуть позже ко мне присоединился партнер и технический директор. Вместе мы разработали решение для реализации идеи - это чат-бот (см. «Словарь «КП Капитал»), который работает на базе популярных мессенджеров. В его основе - нейронная сеть. Чат-бот умеет распознавать штрих-коды в обычных магазинах, а также ссылки на торговых онлайн-площадках. Каждому пользователю сервиса он показывает индивидуальные предложения - образы с использованием уже купленных человеком вещей либо тех, которые ему нравятся.

Сейчас сервис доступен покупателям нашего первого бренда-партнера, а чат-бот Amby подбирает вещи этой компании к одежде, которую пользователи уже купили. И наш пример наглядно доказывает: когда есть интересная идея и огромное желание реализовать ее, то все обязательно получится.

Сейчас у нас в штате трудятся шесть человек вместе со мной. Пока серьезными финансовыми успехами мы не можем похвастать (после запуска были два тестовых запроса на 90 тысяч рублей), но планы у нас грандиозные. Ведь продукт еще находится на стадии разработки, а у нас уже есть несколько компаний, которые очень заинтересованы в нем.

Мэри Поппинс сменила зонтик на автомобиль

Актер Антон Богданов из сериала «Реальные пацаны» знает, кому доверить самое дорогое

Актер Антон Богданов из сериала «Реальные пацаны» знает, кому доверить самое дорогое

Анна ФИЛИППОВА, создатель компании KidsWay

Как совместить услуги няни и такси.

- KidsWay - это полезный сервис для занятых родителей. Мы предлагаем услуги по профессиональному сопровождению детей от 6 лет в школу и кружки. Компания совмещает услуги такси и нянь: здесь для своих работников даже придумали слово «автоняня».

Сотрудники KidsWay - образованные женщины в возрасте от 35 лет, все с опытом вождения от пяти лет. Они умеют ладить с детьми, поскольку сами уже мамы, а некоторые даже бабушки.

Проект выстрелил и за три года превратился в успешный стартап, претендующий на статус резидента Сколково. Наша компания нашла нового партнера Максима Прищепного, привлекла инвестиции на 15 миллионов рублей и практически открыла на рынке новую нишу.

Сегодня компания выполняет более тысячи заказов в день. Средний годовой оборот компании - 13 миллионов рублей. У нас работает более 40 сотрудников. И мы продолжаем расти.

Острота нужна не только блюдам

Наталья и Ярослав Сенькины

Наталья и Ярослав Сенькины

Наталья и Ярослав СЕНЬКИНЫ, создатели фирмы «Сенькин»

Как сделать бизнес на ножах, скальпелях и бритвах.

Ярослав: - С детства любил делать что-то своими руками. Потом увлекся металлообработкой, а именно - заточным делом. Постепенно любимое хобби превратилось в любимую профессию.

Мне пришлось поработать в разных местах, учиться у лучших заточников. Последнему месту отдал почти семь лет, был лучшим мастером. Накопленный опыт заставил задуматься о собственном деле. Но не так-то просто было сделать шаг в неизвестность.

Наталья: - В этот момент я нашла удачно расположенное помещение за приемлемые деньги, нужно было решаться.

Ярослав: - Желание организовать свое дело победило. Мы заключили договор об аренде и начали с ремонта. Начальный капитал, с учетом трат на него, у нас составил 50 тысяч рублей.

Сначала клиентов было немного - на предыдущем месте работы мои контакты не давали.

Наталья: - Тогда я сделала сайт, чтобы нас можно было найти по запросу «заточка Ярослав». Ходила по салонам красоты и предлагала попробовать заточить у нас инструменты.

Ярослав: - За второй год работы мы увеличили выручку больше чем в два раза и поточили около 5 тысяч инструментов (маникюрный, парикмахерский, бытовой, медицинский, садовый, туристический...). Сегодня вышли на прибыль 70 тысяч рублей в месяц. В этом году, с появлением кассы, предоставилась возможность продажи сопутствующих товаров. Теперь планируем расширяться. При этом хочу отметить, что в штате у нас работает всего один человек: это я, но мне очень помогает супруга.

Программисты на кухне - это к прибыли

Павел СМИРНОВ, основатель, владелец и руководитель компании HelpLine

Павел Смирнов

Павел Смирнов

Как научить персонал ресторанов и супермаркетов использовать современные технологии.

- В начале нулевых, когда ресторанный рынок в России только формировался, многочисленные системы автоматизации уже активно использовались в работе. При этом сотрудники общепита были оставлены практически один на один с бездушными компьютерными системами. Существовала острая потребность понятным и доходчивым языком объяснить официантам, кассирам, менеджерам, бухгалтерам в многочисленных кафе-ресторанах, как эффективно использовать современные технологии. Так мы нашли свою нишу на рынке. Стартового капитала у нас вообще не было, но мы сумели довести оборот до ста миллионов рублей.

В определенный момент развития бизнеса возникла необходимость в инвестициях. Мы обратились в банк, и там сказали: «Окей, вы хотите несколько десятков миллионов в кредит, а что же дадите в залог?» Товары на складах и машины учредителей не тянули для обеспечения всей суммы. Тогда возникла идея пойти в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Это действительно крутая возможность, которой не было еще пару лет назад. С помощью фонда до 70 процентов от тела твоего кредита можно обеспечить государственными гарантиями.

Мы прошли процедуру согласования в фонде, предоставили им наш гарантийный план, в котором показали, на что мы хотим потратить деньги, как планируем их возвращать, и получили одобрение.

Сегодня HelpLine - ведущий IT-интегратор в индустрии HoReCa и сервисный партнер в Retail (см. «Словарь «КП Капитал»). За 17 лет мы реализовали более 7500 проектов различного масштаба: от поставок оборудования до комплексной автоматизации под ключ объектов индустрии гостеприимства и торговли. В арсенале компании множество собственных программных продуктов и разработок. Среди них: ресторанная аналитика «на ладони», которая контролирует бизнес и помогает зарабатывать еще больше; системы для распознавания еды в тарелке гостя и оплаты без кассира; управление отзывами гостей и репутацией заведения.

СЛОВАРЬ «КП КАПИТАЛ»

Чат-боты - программы, которые вступают в диалог с пользователями мобильного телефона или компьютера и помогают решать различные задачи.

Акселератор - от английского слова «ускоритель» - это организация или программа, которая помогает развиться стартапам через обучение, финансовую и экспертную поддержку.

IT-интегратор - компания-подрядчик, которая разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов на предприятиях, объединяет отдельные программные и аппаратные продукты в единое целое и обеспечивает их совместную работу. Конечная цель IT-интегратора - наладить эффективное и прозрачное управление процессом или организацией.

HoReCa - термин образован от первых букв hotel, restaurant, cafe/catering - отель, ресторан, кафе/кейтеринг (организация выездного питания в удаленных точках). Это сегмент сферы услуг, включающий в себя систему общественного питания и гостиничного хозяйства.

Retail - в переводе с английского языка - «розничная торговля». Это все супермаркеты, магазины, торговые точки, которые работают напрямую с конечным покупателем.

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