Строим успешный бизнес в столице

В последнем выпуске «КП Капитал» прошлого года (17.12.2019) мы опубликовали девять рассказов наших конкурсантов о том, как они начинали свой бизнес в Москве. Сегодня - еще четыре истории делового опыта и личных побед.

Личный стилист в мобильном телефоне

Светлана БРИНЗА, создатель сервиса Amby

Как научить искусственный интеллект выбирать для нас одежду.

- Статистика утверждает, что 38 процентов людей не носят одежду, которая есть в их гардеробе, только потому что они не придумали, с чем ее сочетать. При этом, когда мы покупаем наряды в модных магазинах, то не задумываемся, что изображения всех товаров есть в интернете. И кто сказал, что невозможно автоматически сохранить эти фотографии в некий виртуальный гардероб, чтобы дать возможность любимым брендам придумывать для нас готовые образы с понравившейся одеждой. Подобный сервис мог бы помочь магазинам удерживать покупателей и возвращать их за повторной покупкой.

С этой концепцией бизнеса в 2018 году меня взяли в акселератор Numa Moscow (ныне Winno), который помогает молодым предпринимателям развить свои проекты. Был миллион начального капитала из личных средств, и все эти деньги ушли на исследования. Вместе с группой стилистов и магазинами-партнерами мы тестировали идею - проверяли спрос на сервис у покупателей и как он меняет ситуацию в торговых точках.

Чуть позже ко мне присоединился партнер и технический директор. Вместе мы разработали решение для реализации идеи - это чат-бот (см. «Словарь «КП Капитал»), который работает на базе популярных мессенджеров. В его основе - нейронная сеть. Чат-бот умеет распознавать штрих-коды в обычных магазинах, а также ссылки на торговых онлайн-площадках. Каждому пользователю сервиса он показывает индивидуальные предложения - образы с использованием уже купленных человеком вещей либо тех, которые ему нравятся.

Сейчас сервис доступен покупателям нашего первого бренда-партнера, а чат-бот Amby подбирает вещи этой компании к одежде, которую пользователи уже купили. И наш пример наглядно доказывает: когда есть интересная идея и огромное желание реализовать ее, то все обязательно получится.

Сейчас у нас в штате трудятся шесть человек вместе со мной. Пока серьезными финансовыми успехами мы не можем похвастать (после запуска были два тестовых запроса на 90 тысяч рублей), но планы у нас грандиозные. Ведь продукт еще находится на стадии разработки, а у нас уже есть несколько компаний, которые очень заинтересованы в нем.

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Анна ФИЛИППОВА, создатель компании KidsWay

Как совместить услуги няни и такси.

- KidsWay - это полезный сервис для занятых родителей. Мы предлагаем услуги по профессиональному сопровождению детей от 6 лет в школу и кружки. Компания совмещает услуги такси и нянь: здесь для своих работников даже придумали слово «автоняня».

Сотрудники KidsWay - образованные женщины в возрасте от 35 лет, все с опытом вождения от пяти лет. Они умеют ладить с детьми, поскольку сами уже мамы, а некоторые даже бабушки.

Проект выстрелил и за три года превратился в успешный стартап, претендующий на статус резидента Сколково. Наша компания нашла нового партнера Максима Прищепного, привлекла инвестиции на 15 миллионов рублей и практически открыла на рынке новую нишу.

Сегодня компания выполняет более тысячи заказов в день. Средний годовой оборот компании - 13 миллионов рублей. У нас работает более 40 сотрудников. И мы продолжаем расти.

Острота нужна не только блюдам

Наталья и Ярослав Сенькины

Наталья и Ярослав СЕНЬКИНЫ, создатели фирмы «Сенькин»

Как сделать бизнес на ножах, скальпелях и бритвах.

Ярослав: - С детства любил делать что-то своими руками. Потом увлекся металлообработкой, а именно - заточным делом. Постепенно любимое хобби превратилось в любимую профессию.

Мне пришлось поработать в разных местах, учиться у лучших заточников. Последнему месту отдал почти семь лет, был лучшим мастером. Накопленный опыт заставил задуматься о собственном деле. Но не так-то просто было сделать шаг в неизвестность.

Наталья: - В этот момент я нашла удачно расположенное помещение за приемлемые деньги, нужно было решаться.

Ярослав: - Желание организовать свое дело победило. Мы заключили договор об аренде и начали с ремонта. Начальный капитал, с учетом трат на него, у нас составил 50 тысяч рублей.

Сначала клиентов было немного - на предыдущем месте работы мои контакты не давали.

Наталья: - Тогда я сделала сайт, чтобы нас можно было найти по запросу «заточка Ярослав». Ходила по салонам красоты и предлагала попробовать заточить у нас инструменты.

Ярослав: - За второй год работы мы увеличили выручку больше чем в два раза и поточили около 5 тысяч инструментов (маникюрный, парикмахерский, бытовой, медицинский, садовый, туристический...). Сегодня вышли на прибыль 70 тысяч рублей в месяц. В этом году, с появлением кассы, предоставилась возможность продажи сопутствующих товаров. Теперь планируем расширяться. При этом хочу отметить, что в штате у нас работает всего один человек: это я, но мне очень помогает супруга.

Программисты на кухне - это к прибыли

Павел СМИРНОВ, основатель, владелец и руководитель компании HelpLine

Павел Смирнов

Как научить персонал ресторанов и супермаркетов использовать современные технологии.

- В начале нулевых, когда ресторанный рынок в России только формировался, многочисленные системы автоматизации уже активно использовались в работе. При этом сотрудники общепита были оставлены практически один на один с бездушными компьютерными системами. Существовала острая потребность понятным и доходчивым языком объяснить официантам, кассирам, менеджерам, бухгалтерам в многочисленных кафе-ресторанах, как эффективно использовать современные технологии. Так мы нашли свою нишу на рынке. Стартового капитала у нас вообще не было, но мы сумели довести оборот до ста миллионов рублей.

В определенный момент развития бизнеса возникла необходимость в инвестициях. Мы обратились в банк, и там сказали: «Окей, вы хотите несколько десятков миллионов в кредит, а что же дадите в залог?» Товары на складах и машины учредителей не тянули для обеспечения всей суммы. Тогда возникла идея пойти в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Это действительно крутая возможность, которой не было еще пару лет назад. С помощью фонда до 70 процентов от тела твоего кредита можно обеспечить государственными гарантиями.

Мы прошли процедуру согласования в фонде, предоставили им наш гарантийный план, в котором показали, на что мы хотим потратить деньги, как планируем их возвращать, и получили одобрение.

Сегодня HelpLine - ведущий IT-интегратор в индустрии HoReCa и сервисный партнер в Retail (см. «Словарь «КП Капитал»). За 17 лет мы реализовали более 7500 проектов различного масштаба: от поставок оборудования до комплексной автоматизации под ключ объектов индустрии гостеприимства и торговли. В арсенале компании множество собственных программных продуктов и разработок. Среди них: ресторанная аналитика «на ладони», которая контролирует бизнес и помогает зарабатывать еще больше; системы для распознавания еды в тарелке гостя и оплаты без кассира; управление отзывами гостей и репутацией заведения.

СЛОВАРЬ «КП КАПИТАЛ»

Чат-боты - программы, которые вступают в диалог с пользователями мобильного телефона или компьютера и помогают решать различные задачи.

Акселератор - от английского слова «ускоритель» - это организация или программа, которая помогает развиться стартапам через обучение, финансовую и экспертную поддержку.

IT-интегратор - компания-подрядчик, которая разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов на предприятиях, объединяет отдельные программные и аппаратные продукты в единое целое и обеспечивает их совместную работу. Конечная цель IT-интегратора - наладить эффективное и прозрачное управление процессом или организацией.

HoReCa - термин образован от первых букв hotel, restaurant, cafe/catering - отель, ресторан, кафе/кейтеринг (организация выездного питания в удаленных точках). Это сегмент сферы услуг, включающий в себя систему общественного питания и гостиничного хозяйства.

Retail - в переводе с английского языка - «розничная торговля». Это все супермаркеты, магазины, торговые точки, которые работают напрямую с конечным покупателем.